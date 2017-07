Golfklassiker The Open Spieth spielt erfolgreich durch Regen und Sturm

Mit einem Vorsprung von zwei Schlägen geht Jordan Spieth in die dritte Runde der Open im englischen Royal Birkdale Golf Club. Der 23 Jahre alte Amerikaner, der 2015 bereits das Masters und die US Open gewonnen hatte, könnte bei der 146. Austragung des ältesten Golfturniers der Welt seinen dritten Major-Titel feiern. Spieth trotzte strömendem Regen und böigem Wind und spielte nach seiner 65er-Runde zum Auftakt eine 69 auf dem Par-70-Links-Kurs in Southport nördlich von Liverpool.

Der nach der ersten Runde noch führende Matt Kuchar fiel auf Platz zwei zurück. Auf dem geteilten dritten Platz ranigeren als bester Europäer der Engländer Ian Poulter, der wie Kuchar noch nie ein Major-Turnier gewonnen hat, und US-Open-Champion Brooks Koepka. Der Deutsche Martin Kaymer, der am windstilleren und trockeneren Vormittag spielen durfte, schaffte mit einem Gesamtergebnis von vier über Par noch den Cut und darf auch am Wochenende mitspielen.

Der Regen wurde zwischenzeitlich so stark, dass die Runde für eine kurze Zeit unterbrochen wurde, bis überflutete Grüns vom Wasser befreit waren. Nur acht von 156 Spielern blieben bei den schwierigen Bedingungen unter Par. Die zweitbeste Runde des Tages spielte Rory McIlroy. Dem Nordiren gelang eine 68, mit der er sich auf den geteilten sechsten Platz schob. Die ehemalige Nummer eins der Welt hat so Chancen auf ihren fünften Major-Sieg - es wäre der erste seit drei Jahren.

Während Titelverteidiger Henrik Stenson sich zu einer 73 mühte und schon acht Schläge Rückstand auf Spieth aufweist, ist der fünfmalige Major-Champion Phil Mickelson, der im Vorjahr nur knapp an Stenson gescheitert war, bereits ausgeschieden.