Carlo Ancelotti hat sich in Jerusalem an dem Friedensprojekt "Assist for Peace" beteiligt und eine Fußball-Trainingseinheit mit Kindern absolviert. Der 58 Jahre alte Italiener leitete am Montag die Übungen mit muslimischen, christlichen und jüdischen Kindern. Gespielt wurde auf einem Fußballfeld im armenischen Viertel Jerusalems, das vor einem Jahr dank Spenden eingeweiht worden war.

Ancelotti war vor vier Tagen vom FC Bayern München entlassen worden. In Jerusalem wurde er auf das Ende seiner Tätigkeit beim deutschen Rekordmeister angesprochen. Ancelotti sagte nur kurz, er fühle sich gut.

Im Sommer 2016 hatte Ancelotti in München das Traineramt von Pep Guardiola übernommen. Die Bayern verloren allerdings nach und nach ihr spielerisches Konzept. Für die Meisterschaft reichte es, für die Champions League war es zu wenig. Hinzu kamen Differenzen mit wichtigen Spielern Nach der 0:3-Pleite bei Paris Saint-Germain musste Ancelotti dann gehen (hier lesen Sie eine Analyse zum Thema und hier einen Kommentar über das verbale Nachtreten von Uli Hoeneß).

Nach dem Stopp in Jerusalem wird sich Ancelotti italienischen Medienberichten zufolge eine Auszeit in Kanada gönnen, der Heimat seiner Ehefrau Mariann. Das Projekt "Assist for Peace" setzt sich dafür ein, dass Kinder aller Religionen gemeinsam spielen. Unter anderem Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen, Novak Djokovic und Gianluigi Buffon haben es bereits unterstützt.