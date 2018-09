"Wir glauben, dass Colin einer der inspirierendsten Athleten dieser Generation ist", sagte Nikes Vizepräsident Gino Fisanotti, nachdem der Konzern bekanntgegeben hatte, den umstrittenen NFL-Profi Colin Kaepernick zum Teil einer großen Werbekampagne zu machen. Der Sportartikelhersteller feiert den 30. Geburtstag seines berühmten Slogans "Just do it".

US-Medien veröffentlichten am Montag Fotos, auf denen der 30-Jährige neben folgendem Schriftzug zu sehen ist: "Glaube an etwas. Selbst wenn es bedeutet, alles zu opfern." Auch Kaepernick zeigte das Foto zusammen mit dem Hashtag "Just do it" ("Mach es einfach") auf seinem Twitter-Account.

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) 3. September 2018

Kaepernick hatte in der Saison 2016/2017 für Aufregung gesorgt, als er vor den Spielen der US-Profiliga NFL beim Abspielen der Nationalhymne auf die Knie gegangen war. Der Quarterback gab an, damit eine Botschaft gegen Polizeigewalt und Rassendiskriminierung im Land senden zu wollen. US-Präsident Donald Trump wirkte beharrlich darauf hin, dass diese Proteste von der Liga unterbunden werden.

Der Aktion des Spielers schlossen sich Sportler weltweit an, die Liga knickte unter dem politischen Druck hingegen ein. Kaepernick selbst verlor seine Anstellung bei den San Francisco 49ers im März 2017, seitdem wartet er vergeblich auf neue Angebote aus der NFL und hatte zuletzt Beschwerde gegen die Liga eingereicht, weil er den Teambesitzern eine systematische Ausgrenzung unterstellte. In einem ersten Prozess bekam der Sportler Recht zugesprochen.