Hymnenstreit im US-Sport Hat Kaepernick die Chance auf ein Comeback?

NFL-Boss Roger Goodell hat "Football-Rebell" Colin Kaepernick zu einem Vier-Augen-Gespräch eingeladen. Das bestätigte ein Sprecher der US-Profiliga dem TV-Sender ESPN. Der vertragslose Quarterback hatte zuletzt rechtliche Schritte gegen die NFL-Teambesitzer eingeleitet, da er sich systematisch ausgegrenzt fühlt.

Kaepernick war in der vergangenen Saison in Diensten der San Francisco 49ers als erster NFL-Profi beim Abspielen der US-Nationalhymne auf die Knie gegangen, um gegen Polizeigewalt und Rassendiskriminierung im Land zu protestieren. Für die aktuelle Spielzeit bekam der 30-Jährige keinen Vertrag mehr und versteht dies als Reaktion auf sein Verhalten. Viele andere Spieler waren in diesem Jahr Kaepernicks Beispiel gefolgt.

Laut NFL-Sprecher Joe Lockhart hat Vizepräsident Troy Vincent bereits am 31. Oktober eine Textnachricht an Kaepernick geschrieben und ihn zum Gespräch mit Goodell eingeladen. Eine Antwort stehe noch aus.