Nach Zwischenfällen bei einem Event der Ultimate Fighting Championship (UFC) in Brooklyn hat sich Mixed-Martial-Arts-Superstar Conor McGregor der Polizei in New York gestellt. Das bestätige ein Polizeisprecher. Der Ire befindet sich in Untersuchungshaft, nachdem ihm vorgeworfen wird, bei einem Pressetag einen Bus mit Insassen attackiert zu haben.

Anlässlich des Kampfes seines Teamkollegen Artem Lobov waren McGregor und Begleiter bei dem Pressetermin anwesend. Dort soll er eine Sackkarre auf einen Bus mit anderen Kämpfern geworfen haben. Eine Insassin habe leichte Verletzungen erlitten, teilte eine Sprecherin der New Yorker Polizei der "New York Times" mit. Videoaufnahmen belegen, wie McGregor die Karre schmeißt. Aufnahmen aus dem Bus zeigen, wie die Frontscheibe zerstört wird.

"Das ist das Widerwärtigste, was der Organisation je passiert ist", sagte UFC-Präsident Dana White nach dem Vorfall. Angaben der UFC zufolge sollen zudem zwei Kämpfer Verletzungen in Gesicht und Augen erlitten haben und für die Veranstaltung am Samstag ausfallen.

Im Hauptkampf des UFC-Events wird Khabib Nurmagomedov gegen Max Holloway antreten. Nurmagomedov hatte McGregors Titel 2016 als Interims-Champion übernommen, aber bisher nicht verteidigt. Der Sieger wird neuer unangefochtener UFC-Champion im Leichtgewicht. McGregor hatte eine längere MMA-Pause eingelegt und war zwischendurch gegen Boxer Floyd Mayweather angetreten. Es war nicht sein erster Ausraster im Rahmen einer MMA-Veranstaltung, bei der er nur zu Gast war.