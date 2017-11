Cricket-Duell England gegen Australien Ashes to Ashes

Dass die späten Augusttage im Jahr 1882 Geschichte schreiben würden, war schnell abzusehen. Dass aus ihnen eine der wichtigsten Traditionen der angelsächsischen Sportwelt werden würde, das konnten der australische Kapitän Billy Murdoch und seine zehn Mitstreiter aber nun beileibe nicht wissen.

Damals war Murdoch, dem Mann mit dem spitzzulaufenden Schnurrbart und der beeindruckenden Schlagtechnik, etwas Einzigartiges gelungen: Der erste Sieg eines australischen Cricketteams in England, dem Mutterland des Sports.

Die schmachvolle Niederlage der Kolonialherren inspirierte die entsetzte englische Presse nicht nur dazu, das heimische Cricket verbal zu beerdigen. Sie setzte zugleich einen der Startpunkte für die wunderbar ernsthafte Sportrivalität zwischen England und Australien.

Auch in den kommenden sieben Wochen werden sich die australische und englische Presse wieder zu Höchstleistungen der Hysterie treiben. All das, während sich 22 ihrer Landsleute auf dem ovalen Spielfeld in fünf Text-Cricket-Matches messen. Die Serie an Spielen, The Ashes genannt, ist eine Anspielung auf die Ankündigung des damaligen englischen Kapitäns Ivo Bligh, die Asche des vermeintlich toten englischen Cricketsports nach der Niederlage von 1882 zurückzuerobern. Doch alsbald wurden die alle zwei Jahre ausgetragenen The Ashes zum Synonym für den Wettkampf der beiden besten Mannschaften der Welt.

Taktische Nuancen beherrschen das klassische Spiel

Cricket - diesem Spiel eilt der Ruf des Komplexen voraus, und tatsächlich ist Cricket in seiner klassischen Form eine Auseinandersetzung der taktischen Nuancen. Fünf Tage dauert ein Test-Match und immer noch wirft es die selben Fragen auf wie in den Anfagstagen: Wie lassen sich die Wickets, die Holzstäbe hinter den Schlagmännern, am effektivsten beschützen, ohne sich in reiner Abwehrarbeit zu verzetteln? Mit welchen Würfen schaffen es die Bowler, die gegnerischen Schlagmänner zu Unachtsamkeiten und Konzentrationsschwächen zu treiben, bis sie alle zehn von ihnen aus dem Spiel genommen haben? Und wo positioniert sich die Feldmannschaft am effektivsten, um Runs, also Punkte, für die Schlagmannschaft zu verhindern?

Die taktischen Szenarien sind so unendlich. In den Ländern, in denen es gespielt wird, sorgt es ständig für Gesprächsstoff. Gerade in England, wo dem Sport auch nach dem Ende des Kolonialismus noch häufig das moralisch-intellektuelle Überlegenheitsgefühl des Empires inne wohnte.

Doch über die Jahrzehnte verschoben sich nicht nur die Kräfteverhältnisse im Cricketsport, spätestens durch das Wunderteam der Westindischen Inseln zu Mitte der Siebzigerjahre wurde das Duopol England und Australien aufgebrochen. Auch die Konsumgewohnheiten veränderten sich. Im letzten Jahrzehnt hat der kleine - anfangs belächelte - Bruder des Test Crickets, das Twenty20, die kommerzielle Vorherrschaft übernommen.

Drei Stunden anstelle von fünf Tagen

Nur drei Stunden statt fünf Tage dauern die Twenty20-Matches. Aus der Abwehrschlacht mit verordneten Teepausen ist im Twenty20 ein Offensivspektakel geworden. Risiko zahlt sich aus, meistens gewinnt die Mannschaft mit den besseren Schlagmännern. Die Rechteverkäufer wiederum freuen sich über Milliardeneinahmen. Besonders in Indien, dem Land mit der spektakulärsten Liga, den Zuschauerrekorden und der wohl besten Nationalmannschaft der Welt.

Twenty20 hat das Cricket geöffnet, nicht nur für neue Stars und Zuschauergruppen. Es hat den Sport auch für neue Nationen attraktiv gemacht. Ist Test Cricket auch heute noch eine Angelegenheit von neun Nationen plus den vereint spielenden Westindischen Inseln, führt das Twenty20-Ranking bereits 18 Nationalmannschaften - neue dürften bald hinzukommen. Selbst eine Teilnahme an den Olympischen Spielen ist in der Zukunft nicht ausgeschlossen.

Während man sich vor allem in Asien am enormen kommerziellen Boom erfreut, sehen Verantwortliche und Presse das selbe Dilemma wie bei anderen erfolgreichen Sportarten: Wie umgehen mit dem Widerspruch zwischen Tradition und Nachfrage? Reicht es, wenn genug Spieler das größte Renommee nach wie vor im Test Cricket verorten? Oder werden die hohen Clubgehälter des Twenty20 das Test Cricket auf lange Sicht ins Obskure verdrängen?

Die Fragen dürften erst in den kommenden Jahren beantwortet werden. Doch kleine Kompromisse lassen sich auch schon bei The Ashes ausmachen. Das zweite Testmatch in Adelaide vom 2. bis 6. Dezember wird im sogenannten Day/Night-Format gespielt. Die einzelnen Spieltage werden nicht wie gewohnt am Morgen, sondern erst am Nachmittag begonnen und in die Abendstunden fortgesetzt - perfekt für das australische Fernsehen. Bei der Damenversion von The Ashes, die gerade zu Ende gegangen ist, war das Twenty20 sogar schon ein offizieller Teil des Länderkampfes.

Bei all den Überlegungen um die künftige Ausgestaltung des Crickets geht der Blick aber erst einmal nach Brisbane. Denn dort geht es an nach Monaten der Diskussionen über Verletzungen, Suspendierungen und Aufstellungen am Donnerstag wieder mit The Ashes los. Titelverteidiger ist dieses Mal England. Der leichte Favorit jedoch ist Australien.