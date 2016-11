Handball Nationaltrainer Sigurdsson hört nach der WM auf

Der Isländer Dagur Sigurdsson hört nach der WM 2017 in Frankreich als Handball-Bundestrainer auf. Das gab der Deutsche Handball-Bund am Dienstag bekannt. Demnach habe der 43-Jährige von seinem vertraglichen Kündigungsrecht Gebrauch gemacht.

"Das habe ich aus persönlichen Gründen so entschieden. Jetzt wissen alle Bescheid, und wir können uns mit aller Energie auf die kommende Weltmeisterschaft konzentrieren", sagte Sigurdsson. Er befindet sich derzeit in Gesprächen mit der japanischen Nationalmannschaft, die er auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorbereiten soll.

Sigurdsson betreut die DHB-Auswahl als Nachfolger des erfolglosen Martin Heuberger seit August 2014. Zuvor war er Vereinstrainer des Bundesligisten Füchse Berlin. Unter seiner Führung wurde das deutsche Team im vergangenen Jahr bei der EM in Polen Europameister und ließ in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Bronzemedaille folgen.