Handball-Nationalmannschaft Sigurdsson nominiert Weltmeister Glandorf nach

Die Entscheidung fiel schon vor einigen Tagen, jetzt ist auch der Flug gebucht: Von morgen an wird Holger Glandorf die deutschen Handballer bei der Weltmeisterschaft in Frankreich unterstützen. Der Rückraumrechte von der SG Flensburg-Handewitt wird nach Informationen von SPIEGEL ONLINE und dem Sport-Informations-Dienst (SID) vor der entscheidenden Partie in der Vorrunde am Freitag gegen Kroatien als zusätzlicher Spieler in den Kader von Bundestrainer Dagur Sigurdsson berufen.

Weil Bundestrainer Dagur Sigurdsson vor dem Turnier bewusst nur 15 der 16 Kaderplätze besetzt hatte, kann er über das sogenannte "Late Entry"-Verfahren jederzeit einen zusätzlichen Spieler nach Frankreich beordern. Glandorf, der mit den deutschen Handballern 2007 Weltmeister wurde, vergrößert die Variationsmöglichkeiten von Sigurdsson. Der Weltklassespieler stellt eine deutliche Verstärkung für den Europameister von 2016 dar.

Die Verantwortlichen des Deutschen Handballbundes (DHB) hatten mit dem 33-Jährigen zuvor vereinbart, sich öffentlich nicht zu der Entscheidung generell und dem Zeitpunkt seines Starts in das Turnier zu äußern. In einer Talkrunde auf der Facebookseite des HSV Hamburg mit Stefan Schröder, einem früheren Kollegen aus der Nationalmannschaft, und Martin Schwalb, dem langjährigen Trainer des HSV Hamburg, hatte der Weltmeister von 2007 Anfang der Woche verraten, dass er davon ausgehe, bei der gerade laufenden Handball-Weltmeisterschaft noch zum Einsatz zu kommen.

Überraschend erfolgt die Nominierung von Glandorf nicht. "Es wäre ein bisschen schwierig, wenn wir mit einem Linkshänder im Rückraum das ganze Turnier spielen würden", hatte Rückraumspieler Julius Kühn gesagt und damit verraten, dass die Nationalspieler davon ausgegangen waren, dass Glandorf sie auf dem Weg zur erhofften WM-Medaille unterstützen wird. Bislang steht nur der Hannoveraner Kai Häfner im rechten Rückraum zur Verfügung, nachdem Fabian Wiede (Füchse Berlin) und Steffen Weinhold (THW Kiel) ihre Teilnahme verletzt absagen mussten.

Beim finalen Testspiel wenige Tage vor dem WM-Start gegen Österreich hatte der 33-Jährige sein Comeback gefeiert. Beim 33:16 erzielte der Flensburger drei Treffer und war extrem spielfreudig. In seinem Flensburger Umfeld sickerte zuletzt durch, dass er große Freude verspüre, bei der Weltmeisterschaft in Frankreich für Deutschland zu spielen.