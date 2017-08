NBA-Spielplan Nowitzki und Schröder zum Auftakt gegeneinander

Dirk Nowitzki trifft zum Start in seine 20. NBA-Saison auf Dennis Schröder. Der 39-Jährige darf mit den Dallas Mavericks am 18. Oktober zu Hause gegen die Atlanta Hawks um seinen 23 Jahre Landsmann antreten. Das geht aus dem veröffentlichten Spielplan der Basketball-Profiliga hervor.alten Landsmann antreten. Das geht aus dem veröffentlichten Spielplan der Basketball-Profiliga hervor.

Für den früheren Meister Dallas, der seit diesem Sommer in Maximilian Kleber einen weiteren deutschen Profi unter Vertrag hat, ist es das erste Auftaktspiel vor eigenem Publikum seit vier Jahren. Auch die zweite Partie zwei Tage später gegen die Sacramento Kings findet in der eigenen Halle statt.

Sollte es Daniel Theis nach seinem Wechsel zu den Boston Celtics in das Aufgebot des Rekordmeisters schaffen, beginnt die NBA-Karriere für den deutschen Nationalspieler mit einem Topspiel. Boston ist am 17. Oktober bei Vizemeister Cleveland Cavaliers gefordert. Titelverteidiger Golden State Warriors startet am gleichen Tag in seiner Halle gegen die Houston Rockets, die Nationalspieler Isaiah Hartenstein gedraftet haben.

Erst am 19. Oktober geht es für Paul Zipser und die Chicago Bulls mit einem Auswärtsspiel bei den Toronto Raptors los.

Die insgesamt 1230 Hauptrundenspiele finden in 26 Wochen statt. Zur Schonung der Profis wird erstmals in der NBA-Geschichte kein Team vier Begegnungen innerhalb von fünf Tagen haben. Auch die Anzahl der Spiele an zwei aufeinanderfolgenden Tagen (back to back) wurde reduziert.