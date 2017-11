Es ist der schlechteste Saisonstart, den Dirk Nowitzki in seiner 19 Jahre andauernden NBA-Karriere erlebt hat. Gegen die Minnesota Timberwolves verlor das Team des deutschen Forwards 99:112. Es war die sechste Niederlage in Folge, die zehnte in den ersten elf Saisonspielen.

So schlecht waren die Texaner zuletzt 1993 gestartet - fünf Jahre bevor Nowitzki in Dallas anheuerte. Auch der Superstar spielt derzeit nicht in Normalform, hat weniger Einsatzminuten und trifft auch nicht so konstant wie üblich. Wie bei der 94:99-Niederlage gegen die New Orleans Pelicans im vorherigen Spiel kam der 39-Jährige erneut nur auf magere sieben Punkte.

Die Mavericks liegen nach dem historisch schlechten Start auf dem letzten Platz der Western Conference. Im nächsten Spiel gegen die Washington Wizards hat das Team die Chance, die Niederlagenserie zu stoppen.