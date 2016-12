Sechster Tag der Darts-WM Horvat scheitert in Runde eins

Simon Whitlock (17) - Dragutin Horvat 3:0

Für Dragutin Horvat dauerte das Abenteuer Darts-WM 2017 genau einen Tag. Bei seiner Premiere im Londoner Alexandra Palace war der 40-jährige Deutsche bei seinem Erstrundenspiel gegen den früheren WM-Finalisten Simon Whitlock aus Australien chancenlos.

Horvat, der sich zuvor am Abend in der Qualifikation gegen den Russen Boris Koltsow 2:1 durchgesetzt hatte, hatte dem großartig spielenden Whitlock nichts entgegenzusetzen. Zwar hatte Horvat immer mal wieder Chancen auf einen Leggewinn, aber nur einer seiner sieben Versuche auf die Doppelfelder fand sein Ziel. "The Wizard" Whitlock beendete die Partie in Weltklassemanier: Erst realisierte er im vorletzten Leg mit 170 als erster Spieler bei dieser WM das höchstmögliche Finish, um dann im letzten Leg mit 158 ein weiteres "High-Finish" hinzulegen. Whitlock trifft nun in Runde zwei auf Darren Webster.

"Das Spiel gegen Koltsow hat viel Energie gekostet. Ich musste immer einen Rückstand aufholen und habe zum Glück im entscheidenden Augenblick die Doppel getroffen. Im zweiten Match war ich entspannter, doch Simon war drei Klassen besser als ich", sagte Horvat: "Die WM war eine große Erfahrung für mich und ich werde alles geben, um hierhin zurückzukommen."

Der letzte verbliebene Deutsche bei der mit 1,65 Millionen Pfund dotierten Veranstaltung ist Max Hopp. Er bekommt es am Donnerstag in seinem Auftaktmatch mit dem Niederländer Vincent van der Voort zu tun (ab 20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Noch nie ist es einem deutschen Dartsspieler gelungen, bei der WM über die zweite Runde hinauszukommen.

Raymond van Barneveld (12) - Robbie Green 3:0

Mit einem fantastischen ersten Satz legte "Barney" den Grundstein für den 3:0-Sieg gegen Robbie Green. Van Barneveld brachte in seinen drei Legs 86, 156 und 64 auf Null, traf also immer mit dem ersten Dart das benötigte Doppelfeld. Obwohl Green nicht schwach spielte, hatte der Engländer keine Chance. Im zweiten Satz sahen die Zuschauer im Ally Pally in London das gleiche Bild. Zwar traf der Niederländer nicht mehr jedes Double, aber immer noch oft genug, um locker durch die erste Runde zu marschieren. In der nächsten Runde trifft er auf die Nummer 21 der Welt, Alan Norris.

Brendan Dolan (23) - Christian Kist 3:1

Eine gute Leistung zeigte der Nordire Dolan gegen seinen niederländischen Kontrahenten Kist. Dolan, der nach fast zweijähriger Formkrise erst im vergangenen Monat wieder gute Ergebnisse auf der Tour erzielte, hatte nur im zweiten Satz Probleme mit seinem Gegner. Die Nummer 23 der Welt zeigte sich besonders auf den Doppelfeldern stark und traf über 50 Prozent seiner Würfe auf die äußeren Ringe.