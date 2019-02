Durch die Verletzung des zweimaligen Weltmeisters Gary Anderson darf der deutsche Darts-Profi Max Hopp sein Debüt in der prestigeträchtigen Premier League geben. Das teilte der Weltverband PDC mit. Anderson musste seine Teilnahme aufgrund von anhaltenden Rückenprobleme absagen.

"Es tut mir leid für die Fans dass ich dieses Jahr nicht dabei bin. Ich bin so enttäuscht wie jeder andere, dass ich absagen muss", sagte der Schotte. Für Anderson werden insgesamt neun Spieler nachrücken, die jeweils an einem Abend im Liga-Modus antreten.

Hopp wird beim Spieltag am 21. März in Berlin vor heimischem Publikum gegen den fünfmaligen Weltmeister Raymond van Barneveld antreten. Es wird eines der bedeutendsten Spiele in der noch jungen Karriere des 22-Jährigen sein.

Die Punkte der Anderson-Vertreter gehen nicht in die Wertung ein, die Siege der Gegner zählen hingegen schon. Die Premier-League-Saison beginnt am 7. Februar in Newcastle. Auch die Engländer Nathan Aspinall, Luke Humphries und Chris Dobey durften sich über eine nachträgliche Nominierung freuen.