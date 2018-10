Der Teppich in der "Sycamore Suite" erinnert durch Muster und Farbschema an den Film "The Shining". Anstelle des Klackerns der Schreibmaschine von Jack Nicholson hört man in dem Saal des Citywest Hotels allerdings eher ein anderes Geräusch: das dumpfe Ploppen von Stahlspitzen, die sich in Sisalfasern bohren.

Am 28. und 29. September finden in dem Hotel in Dublin zwei Events der Players-Championship-Serie statt. Sie ist Teil der Pro Tour der Professional Darts Corporation (PDC). Der Wettbewerb ist die letzte Turnierreihe ohne Bühne, ohne Interviews, ohne Zuschauer. Die Turniere finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Anwesend sind nur die 128 Spieler, einige Offizielle und Spielergäste.

imago/ Action Plus Darts-Weltmeister Michael van Gerwen

Vor allem aber ist die Turnierreihe die einzige, an der jeder Inhaber einer Tourcard teilnehmen kann, ohne sich qualifizieren zu müssen. Spieler, die selten oder nie bei TV-Events dabei sind, haben hier die größte Chance, sich für die WM im Londoner Ally Pally zu qualifizieren. Und damit die Chance, ihren Traum von der Karriere als Profi am Leben zu erhalten.

In der Mitte des Saals stehen große, runde Tische, wie sie bei Hochzeitsfeiern gern verwendet werden. An den Wänden reiht sich Dartboard an Dartboard, voneinander getrennt durch Spanplatten, die von blauem Teppich überzogen sind. Auf den ersten Blick könnte der Eindruck eines Freizeitturniers entstehen - wären da nicht die personifizierten Hemden der Spieler, versehen mit Namen, Spitznamen und diversen Schriftzügen von Sponsoren. Ein Hobby ist Darts hier für niemanden.

Millionäre, wohlsituierte Profis und ambitionierte Teilzeitprofis

Auf der Tour geht es um Geld. Um viel Geld. Und damit um die Möglichkeit, vom Sport zu leben. Dennoch herrscht eine kollegiale Atmosphäre. Man kennt und grüßt die Konkurrenz, ist unter sich. Die fünf deutschen Spieler und deren Gäste sitzen alle zusammen an einem Tisch. Die Gruppe bleibt auch nach den Turnieren zusammen, geht an beiden Abenden gemeinsam in ein italienisches Restaurant.

Aber trotz aller Kollegialität trennen die Spieler Welten. In Dublin spielen Millionäre, wohlsituierte Profis und ambitionierte Neu- oder Teilzeit-Profis gegeneinander. Für einige Spieler kann jedes gewonnene Duell, jede 500 Pfund (etwa 560 Euro) Preisgeld, über die Weiterführung oder das Ende des Profitraums entscheiden.

DPA Dartscheibe

Das gilt zum Beispiel für Madars Razma. Mit ihm steht in Dublin erstmals ein Lette im Finale eines PDC-Turniers. Nur wenn der 30-Jährige die im Dezember startende WM erreicht, hat er noch eine realistische Chance, am 2. Januar unter den ersten 64 Spielern der Geldrangliste (Order of Merit) zu sein. Das muss er aber, um seine Spielberechtigung nach zwei Jahren automatisch zu behalten und weiter an der Pro Tour teilnehmen zu dürfen. Wer das nicht schafft, muss zu Beginn eines jeden Jahres gegen Hunderte Kontrahenten in der "Qualifying School" um frei gewordene Tourkarten kämpfen. Damit steht der Profitraum auf der Kippe.

Für die WM kann Razma sich auf zwei Wegen qualifizieren. Die Top 32 der Order of Merit sind für die WM gesetzt, hier liegt der Lette aber nur auf Rang 81. Die Pro Tour Order of Merit bietet allerdings eine zweite Chance. Hierüber nehmen 32 weitere Spieler teil, die nicht bereits über die Order of Merit qualifiziert sind. Die 6000 Pfund (etwa 6700 Euro) für die Finalteilnahme in Dublin bringen Razma der Qualifikation über dieses Ranking sehr nahe. Der Rückstand auf den nötigen Platz beträgt nach aktuellem Stand nur noch 500 Pfund (etwa 560 Euro) - bei noch drei ausstehenden Turnieren.

Fünfstellige Reisekosten pro Saison

Eine weitere Hürde der Tour sind die Reisekosten. Razma beispielsweise musste hierfür wohl seine gesamten 24.250 Pfund Preisgeld (rund 27.250 Euro), die er in den ersten 21 Monaten seiner Tourcard eingespielt hat, verwenden. Denn pro Saison kommt schnell ein fünfstelliger Betrag zusammen. Potente Sponsoren haben nur die Topspieler. Und nur wer Partien gewinnt, bekommt Preisgeld.

Das allerdings wird immer schwieriger, denn das Spielniveau steigt stetig. Jeder der in Dublin Anwesenden ist zu einem 9-Darter fähig, dem perfekten Spiel. Jeder kann jedes High-Finish abliefern. Unterschiede gibt es hauptsächlich in der Konstanz der Leistung.

imago/ Jan Huebner Max Hopp

Tag eins in Dublin wird direkt historisch. Mit Max Hopp gewinnt erstmals ein Deutscher ein Event der Players Championship, es ist erst der zweite Pro-Titel für einen Deutschen überhaupt. Auch den ersten hatte Hopp gewonnen, im April 2018 in Saarbrücken.

Schindler schlägt van Gerwen

Der zweite Tag in Dublin läuft aus deutscher Sicht nicht ganz so gut. Zwar schlägt Martin Schindler gleich zum Auftakt die Nummer eins der Welt, Michael van Gerwen, 6:5. Aber danach gewinnt er nur noch ein Spiel, bevor für ihn in der Runde der letzten 32 Schluss ist. Den zweiten Titel in Dublin holt am Ende der Niederländer Danny Noppert.

imago/ Jan Huebner Martin Schindler

Maik Langendorf gewinnt am Freitag und am Samstag je ein Spiel, bevor er ausscheidet. Die 1000 Pfund (etwa 1120 Euro) Preisgeld decken immerhin die Reisekosten für ihn und seine Frau ab. Der 46-Jährige spielt seit 33 Jahren Darts, ist mehrfacher Deutscher Meister in diversen Disziplinen. Langendorf ist kein Vollprofi, gehört zu den wenigen Inhabern einer Tourcard, die nicht alle Turniere spielen. Auch deshalb wird er sie wohl nach der Saison verlieren - in der Order of Merit rangiert er auf Platz 104. Die ständigen Reisen und das notwendige Trainingspensum seien beruflich nicht mehr möglich, sagt er. "Für mich kommt das alles zehn oder 20 Jahre zu spät", sagt er.

imago/ Manngold Maik Langendorf

Am Samstagabend wurden die Dartboards, die Zwischenwände und die Abwurflinien abgebaut. Schon ab Sonntag fand im Citywest Hotel mit dem World Grand Prix ein Major-Turnier statt. Allein 7000 Pfund (etwa 7860 Euro) Preisgeld gibt es in der ersten Runde, 1000 mehr als für eine Finalteilnahme in der Sycamore Suite. Die meisten Akteure, die hier bei den Events der Players-Championship-Serie gespielt haben, sind beim World Grand Prix nicht dabei. Aber wenn sie die Pro Tour 2019 erfolgreich bestreiten, dann vielleicht im nächsten Jahr.