Der deutsche Dartsprofi Max Hopp hat sein Debüt in der Premier League verloren. Der 22-Jährige unterlag dem fünfmaligen Weltmeister Raymond van Barneveld vor 10.000 Zuschauern in Berlin, am Ende stand es 3:7. Berlin ist der einzige deutsche Standort der Saison.

Weil Hopp nur an einem der insgesamt neun Vorrundenabende antritt, wird er in der Tabelle nicht aufgeführt. "The Maximiser" war für den zweimaligen Weltmeister Gary Anderson vom Weltverband PDC nachnominiert werden. Anderson musste seine Teilnahme aufgrund von anhaltenden Rückenproblemen absagen.

Hopps Einsatz war der erste Auftritt eines Deutschen in der Geschichte der Premier League. In der Weltrangliste befindet er sich auf Rang 29. Vor der Partie hatte der niederländische Weltranglistenerste Michael van Gerwen überraschend mit 5:7 gegen den Nordiren Daryl Gurney verloren.