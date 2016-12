Darts Die größten Momente der WM-Geschichte

Phil Taylor kennt das Geschäft wie kein Zweiter. Wenn die Weltmeisterschaft der PDC am Abend in ihre entscheidende Phase geht (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), tritt der Brite bereits zum 22. Mal in der zweiten Runde des prestigeträchtigsten Dart-Turniers an. 18-mal zog er wenig später auch ins Finale ein, 16-mal ging er daraus als Sieger hervor. Es sind Zahlen einer beispiellosen Karriere, die sich allmählich ihrem Ende zuneigt. Und doch geht der 56-Jährige als klarer Favorit in seine Partie mit Kevin Painter.

Painter? Mit jenem Engländer lieferte sich Taylor vor zwölf Jahren ein episches Endspiel, das erst im Sudden Death"entschieden wurde. Es zählt bis heute zu den spannendsten Finals der WM-Geschichte. Drei Jahre später musste sich Taylor dann seinem ewigen Rivalen Raymond van Barneveld in einem noch dramatischeren Endspiel geschlagen geben. Der Niederländer beendete mit seinem Erfolg nicht nur eine persönliche Durststrecke, sondern auch die totale Dominanz seines Gegners.

Seither ist viel passiert. Der Sport erlebt seit Jahren einen nicht enden wollenden Boom, Weltmeister kassieren mittlerweile über 400.000 Euro Preisgeld, Michael van Gerwen hat Taylor als Dominator abgelöst und geht mit 25 Turniersiegen als Favorit in die abschließende WM-Woche.

Ob die 17 perfekten Darts von "Migthy Mike" oder "Barneys" historischer Neun-Darter - wir blicken zurück auf die größten und spektakulärsten Momente der WM-Historie.