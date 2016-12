Favoritensiege bei der Darts-WM Anderson und Lewis stehen im Achtelfinale

Gary Anderson - Andrew Gilding 4:0

Bei seinem Sieg gegen einen völlig überforderten Gilding schaffte Anderson einen Schnitt von 102,58 Punkten pro drei Darts. Und es sah sogar aus, als hätte der Schotte bei Bedarf noch zulegen können. "Goldfinger" war in der zweiten Runde der Darts-WM kein Gegner für den aktuellen Weltmeister. Bei Benito van de Pas könnte das schon anders aussehen, der Niederländer wartet im Achtelfinale auf "The Flying Scotsman".

Adrian Lewis (5) - Joe Cullen (28) 4:0

Mit einer starken Leistung bezwang Lewis seinen Landsmann Cullen deutlich. Mit einem Drei-Dart-Average von 102,65 lag er 20 Punkte über dem Schnitt von Cullen, der in der ersten Runde gegen Cadby noch die Partie seines Lebens gespielt hatte. Lewis meldet mit dieser Leistung nach der schwachen Leistung in Runde eins nun Titelansprüche an.

Darren Webster - Simon Whitlock (17) 4:0

Webster zeigte gegen Whitlock eine absolute Weltklasseleistung. Mit dem bisher höchsten Punkteschnitt dieser WM (104,64) und einer Quote auf die Doppelfelder von 60 Prozent ließ er Whitlock keine Chance. Der Australier traf zwar nicht schlecht, konnte die wenigen Chancen, die sich ihm boten, aber nicht nutzen. Nur jeder vierte Wurf auf die Double fand sein Ziel. Im Achtelfinale könnte Webster auf Michael van Gerwen treffen.

Michael Smith (11) - Mervyn King (22) 4:3

Smith sah nach einer 3:1-Führung bereits wie der sichere Sieger aus, vergab dann aber beim Stand von 2:2 im vierten Satz fünf Matchdarts. Der sichtlich unter Rückenschmerzen leidende King holte sich Satz fünf. Nachdem auch der sechste Satz an den 50-Jährigen gegangen war, entwickelte sich der entscheidende Durchgang zum Drama. Smith ging 2:0 in Führung, bevor King mit seinem Anwurf auf 1:2 verkürzen konnte. Beim eigenen Anwurf vergab Smith dann noch mal drei Matchdarts und musste den Ausgleich hinnehmen. Im Tiebreak, in dem zwei Legs hintereinander gewonnen werden müssen, schaffte Smith sein zweites Break in diesem Satz und konnte seinen eigenen Aufschlag am Ende mit viel Mühe durchbringen.

Benito van de Pas (15) - Terry Jenkins (18) 4:3

Der favorisierte Van de Pas lag 3:1 in den Sätzen vorne und es sah nach einem klaren Erfolg für den Niederländer aus. Dann aber drehte der Altmeister Jenkins beim vielleicht letzten WM-Auftritt seiner Karriere noch mal auf und holte sich die Sätze fünf und sechs. Beim Stand von 3:2 im siebten Satz verpasste Jenkins ein High-Finish von 120 und vergab somit einen Matchdart, bevor Van de Pas seinen Anwurf mit dem sechsten Dart auf Double durchbringen konnte. Im nächsten Leg nahm er Jenkins den Anwurf ab und brachte seinen eigenen zum Sieg durch.

Ian White (14) - Jonny Clayton 4:1

Mit einer über weite Strecken souveränen Vorstellung ist "Diamond" White ins Achtelfinale eingezogen. Der Waliser Clayton lag schon 0:3 in den Sätzen hinten, bevor White etwas nachließ und "The Ferret" ins Match fand. Die Nummer 60 der Welt schnappte sich Satz vier und lag auch im fünften vorne. Dann aber überwand White seine Schwächephase und machte seinen Erfolg perfekt.