Erster Tag der Darts-WM Smith gewinnt Krimi, Anderson ohne Probleme

Michael Smith - Ricky Evans 3:2

Er kann doch noch gewinnen: In einer dramatischen, hochklassigen und vor allem schnellen Partie setzte sich Michael "Bully Boy" Smith am ersten Tag der Darts-WM 2017 gegen Ricky "Rapid" Evans nach 1:2-Rückstand noch 3:2 durch. Es war für den zuletzt formschwachen Smith der erste Sieg auf der Tour seit September. Zu Beginn der Partie sah es allerdings nach einer weiteren Niederlage für Smith aus. Evans, der wohl schnellste Werfer auf der Tour, erwischte einen guten Start und ging erst 1:0 und dann 2:1 nach Sätzen in Führung. Der Engländer hatte zwischendurch eine unglaubliche Double-Quote von über 60 Prozent und ließ seinem keineswegs schwach spielenden Landsmann kaum Chancen. Aber während Smith sich im Laufe der Partie leicht zu steigern wusste, ließ Evans ab dem vierten Satz sowohl beim Punkten als auch beim Beenden der Legs auf die Double-Felder nach. Obwohl man Smith zum Ende der Partie die Nervosität ansah und er noch einige Chancen ausließ, konnte Evans das nicht für sich nutzen. Am Ende gewann der Favorit verdient. Smiths 3-Dart-Average von 96,78 war der höchste des ersten Tages.

Gary Anderson - Mark Frost 3:0

Der amtierende Weltmeister Anderson hatte einen lockeren Einstieg in die Mission Titelverteidigung. Sein Gegner, der 45-Jährige Mark Frost, hatte bei seinem WM-Debüt sichtlich mit den Nerven zu kämpfen. Die Nummer 76 der Weltrangliste fand zu Beginn überhaupt nicht ins Spiel und verlor die ersten beiden Sätze glatt 0:3. Als ihm im dritten Satz sein erster Leggewinn gelang, wurde er vom Publikum in der Folge frenetisch gefeiert. Frost hatte nun sichtlich Spaß und wird möglicherweise als der Spieler in die Annalen eingehen, der auf der Bühne am konstantesten lächelte. Der zwischendurch etwas irritiert wirkende Anderson holte sich den dritten Satz aber ungefährdet und zog somit ohne Probleme in die zweite Runde ein. Der Schotte spielte einen guten 3-Dart-Average von 96,16 Punkten, ohne dabei gefordert gewesen zu sein. Die Nummer zwei der Welt wirkte jederzeit so, als hätte sie bei Bedarf noch zulegen können.

Jamie Caven - Kevin Painter 1:3

In der Eröffnungspartie der diesjährigen WM sahen die Zuschauer im Alexandra Palace ein Duell auf überschaubarem Niveau. Mit Jamie Caven und Kevin Painter trafen zwei Akteure aufeinander, die in dieser Saison bisher wenig Grund zur Freude hatten. Dieser Umstand war beiden anzumerken, sie wirkten unsicher. Der 49-jährige Painter erwischte den besseren Start und ging 1:0 in Führung. Danach schien sein 19 Jahre jüngerer Konkurrent besser ins Spiel zu kommen, während Painter nachließ. Caven gewann fünf Legs in Folge und führte damit im dritten Satz schon 2:0 in den Legs. Danach brach er allerdings komplett ein und ermöglichte seinem Gegner noch den 3:2-Satzgewinn. In Satz vier war es dann eine klare Sache für Painter, der am Ende mit einem 124er-Finish noch ein kleines Highlight setzte.

Jamie Lewis - Mick McGowan 3:2

Jamie Lewis aus Wales komplettiert das Siegerquartett des ersten Tages. Die Nummer 31 der Welt setzte sich in einer Partie von durchschnittlichem Niveau gegen den Iren Mick McGowan durch. Beide Spieler warfen phasenweise starke Darts - nur selten gleichzeitig, sodass die Partie hin und her wankte. Am Ende gewann mit Lewis der etwas konstantere Akteur.