Dritter Tag der Darts-WM Mighty Mike bereits in Top-Form

Michael van Gerwen (1) - Kim Viljanen 3:0

Der Top-Favorit schickte zum Auftakt gleich mal ein Zeichen an die Konkurrenz. Sein finnischer Kontrahent, der sich im ersten Spiel des Abends mit seinem 2:0-Sieg gegen den Kanadier Ross Snook fürs Hauptfeld qualifizierte, hatte dem Scoring von Michael van Gerwen nichts entgegenzusetzen. Für den Tourdominator aus den Niederlanden war dieser Sieg allerdings nicht mehr als ein erster kleiner Schritt zum großen Ziel - dem zweiten WM-Titel. Seit Mitte Oktober hat van Gerwen kein Spiel mehr verloren. In dieser Erstrundenpartie hat man gesehen warum. Mit im Schnitt 103,34 Punkten pro drei Darts spielte der Niederländer den bisher höchsten Turnier-Average. Es war das erste Mal, dass "Mighty Mike" in Runde eins einen 3-Dart-Average von über 100 hatte. Normalerweise steigert er sich nach der ersten Runde noch.

Stephen Bunting (16) - Darren Webster 2:3

Bienen und Zugluft hatten die Spieler im Ally Pally in London bereits gestört, seit Samstag kann man der Liste auch Flitzer hinzufügen. Beim Stand von 2:2 in den Sätzen musste Bunting seinen ersten Wurf unterbrechen, weil gleich zwei Unbekleidete bis zur Bühne durchkamen. Die johlende Menge hatte daran deutlich mehr Spaß als die beiden Spieler. Daran lag es aber nicht, dass der Favorit verlor. Die Nummer 16 der Welt war über die gesamte Partie der konstantere Spieler, während die Nummer 35, Darren Webster, im Minutentakt zwischen Welt- und Mittelklasse wechselte. Als am Ende alles nach einem Sieg von Bunting aussah, hatte "The Bullet" seine Nerven nicht im Griff. Er vergab ganze sieben Matchdarts. Webster bedankte sich und siegte im Entscheidungssatz 5:3.

Cristo Reyes (32) - Dimitri van den Bergh 3:2

In einem hochklassigen Match besiegte Cristo Reyes aus Spanien den Belgier Dimitri van den Bergh denkbar knapp. Nachdem Reyes den ersten Satz verschlief, entwickelte sich ein Duell auf Top-Niveau. Reyes bestrafte die Nummer 53 der Welt am Ende für zwei verfehlte Darts auf Double 8.

Terry Jenkins (18) - Josh Payne 3:1

Der an Nummer 18 gesetzte Terry Jenkins gewann seine Partie gegen den um 30 Plätze schlechter platzierten Josh Payne nach Anfangsproblemen klar mit 3:1. Der 23-jährige Außenseiter konnte den ersten Satz für sich entscheiden, nachdem Jenkins sechs Setdarts ausließ. Aber der 53-jährige Jenkins, der nach der WM möglicherweise eine Karriere beenden wird, steigerte sich im Verlauf und gewann am Ende ungefährdet.

Benito van de Pas (15) - Tengku Shah 3:1

Mehr Mühe als erwartet hatte Benito van de Pas mit Tengku Shah aus Malaysia, der sich im ersten Spiel des Tages durch ein 2:1 im Vorrundenspiel gegen den japanischen Qualifikanten Masumi Chino fürs Hauptfeld qualifiziert hatte. Der 48-jährige Shah vergab im ersten Durchgang vier Setdarts, bevor van de Pas sich den Auftaktsatz holen konnte. Die Nummer 15 der Welt gewann auch den zweiten Satz, musste den dritten aber an den tapfer kämpfenden Außenseiter abgeben. Gegen Ende konnte "Big Ben" aber zulegen und zog nach einem holprigen Start verdient in die zweite Runde ein.

John Henderson (31) - Andrew Gilding 2:3

Ein dramatisches, aber nicht immer hochklassiges Erstrundenduell konnte Andrew Gilding mit 5:4 im Sudden Death für sich entscheiden. Der Schotte Henderson erwischte den besseren Start und konnte die ersten beiden Sätze für sich entscheiden. Aber "Goldfinger" Gilding kämpfte sich zurück und glich in den Sätzen aus. Im Entscheidungsdurchgang wechselten sich die Nummer 32 und 34 der Welt dann brav mit den Legs ab, sodass beim Stand von 4:4 ein Entscheidungsleg gespielt wurde. Der um zwei Plätze schlechter platzierte Gilding gewann den Wurf aufs Bulls Eye und hatte damit den Anwurf. Diesen Vorteil nutzte er und entschied die Partie mit einem ersten Matchdart für sich.