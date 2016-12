Darts-WM 2017 Van Gerwen famos, Suljovic draußen

Michael van Gerwen (1) - Cristo Reyes (32) 4:2

Zum Abschluss des Tages bei der Darts-WM 2017 erlebten die Zuschauer im Alexandra Palace eine Partie der Extraklasse. Michael van Gerwen setzte sich 4:2 gegen den Spanier Cristo Reyes durch, der mit 106,07 den höchsten Punkteschnitt pro drei Darts spielte, mit dem je ein Spieler bei einer WM ausschied. Der Niederländer selbst hatte einen 3-Dart-Average von 105,24. Nachdem Reyes den ersten Satz noch verschlief, entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, die das Publikum in den Bann zog. Die Zuschauer schlugen sich mehr und mehr auf Reyes' Seite und feierten den Mann aus Teneriffa frenetisch. Am Ende gaben Kleinigkeiten den Ausschlag für den Sieg des großen Turnierfavoriten, der für den Achtelfinaleinzug härter kämpfen musste als für die meisten Turniersiege dieses Jahr. Van Gerwen trifft nun auch Darren Webster.

Mensur Suljovic (8) - Mark Webster (25) 3:4

imago Mensur Suljovic

Auch beim zweiten Auftritt in diesem Turnier fand Österreichs bester Darter Mensur Suljovic nie zu seinem Spiel. Über weite Strecken der Partie hatte der 44-Jährige vor allem Probleme beim ersten Dart, der häufig deutlich unter der Triple 20 landete. Nachdem der Suljovic den ersten Satz noch gewinnen konnte, musste er die folgenden drei Durchgänge an Webster abgeben. Da aber auch der Waliser besonders auf die Doppelfelder immer wieder Schwierigkeiten hatte, bekam Suljovic mehrfach Chancen, ins Match zurückzukommen. Als "The Gentle" dann zum 3:3 nach Sätzen ausglich, sah es so aus, als würde der Österreicher das Spiel noch drehen können. Aber auch im entscheidenden siebten Satz passte bei Suljovic vieles nicht zusammen und er musste diesen klar 0:3 abgeben. Eine bittere Niederlage für den Österreicher, der nach der besten Saison seiner Karriere bei der WM nicht in der Lage war, eine Top-Leistung abzurufen.

Phil Taylor (4) - Kevin Painter 4:0

Es war der erwartet glatte Sieg für Phil Taylor. Etwas unerwartet war allerdings die Leistung, die Taylor über weite Strecken ablieferte. Ein stärkerer Gegner als Kevin Painter hätte sicherlich eine gute Chance gegen "The Power" gehabt. Aber Painter konnte die vielen gebotenen Chancen nicht nutzen.

Raymond van Barneveld (12) - Alan Norris (21) 4:0

Mit einer beeindruckenden Leistung zeigte Raymond van Barneveld, dass dieses Jahr wieder mit ihm zu rechnen ist. Der Niederländer gewann die ersten zehn Legs gegen Norris, bevor sein englischer Kontrahent beim Stand von 0:3 nach Sätzen und 0:1 in den Legs einen "Whitewash" verhindern konnte. Der vierte Satz ging schließlich 3:2 an "Barney", der einen 3-Dart-Average von 103,59 spielte. Im Achtelfinale trifft van Barneveld nun auf Adrian Lewis, der an Position fünf gesetzt ist.

Robert Thornton (9) - Daryl Gurney (24) 3:4

Der Waliser Daryl Gurney hat zum ersten Mal in seiner Karriere das Achtelfinale der Darts-WM erreicht. Die Nummer 24 der Welt startete furios und gewann die ersten sieben Legs gegen einen völlig überforderten Robert Thornton. Dann aber ließ der Nordire etwas nach und sein schottischer Kontrahent fand ins Spiel. Die nächsten drei Sätze gingen an Thornton und es sah so aus, als würde "The Thorn" die Partie drehen. Beim Stand von 1:1 im sechsten Satz gelang Gurney dann ein starkes 161er-Finish, das ihn zu beflügeln und Thornton aus dem Konzept zu bringen schien. Gurney gewann erst den sechsten Durchgang und ließ Thornton dann im Entscheidungssatz keine Chance.

Dave Chisnall (7) - Chris Dobey 4:2

Trotz mittelprächtiger Form setzte sich Dave Chisnall am Ende klar gegen seinen Trainingspartner Chris Dobey durch. In einer Partie, in der beide Spieler starken Leistungsschwankungen unterlagen, konnte "Chizzy" am Ende mehr zulegen und verdient gewinnen.