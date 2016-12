Darts-WM Van Gerwen in Top-Form, Taylor souverän

Michael van Gerwen (1) - Darren Webster 4:1 (nicht gesetzt)

Van Gerwen ist bei der WM weiter in Top-Form. Gegen einen stark spielenden Webster siegte der große Turnierfavorit 4:1 und schaffte dabei einen Punkteschnitt von 104,44 pro drei Darts. Webster hielt von Anfang an gut mit, ließ aber früh im Match die wenigen Chancen aus, die van Gerwen durch schwächere Würfe bot. Mit einer tollen Leistung schnappte sich "The Demolition Man" dann zwar den vierten Satz und hatte die Chance, auch Satz fünf zu gewinnen. Doch Webster vergab drei Setdarts, was sich rächen sollte - im Entscheidungsleg des fünften Durchgangs setzte sich van Gerwen durch. "Mighty Mike" trifft im Viertelfinale auf Daryl Gurney.

Phil Taylor (4) - Kim Huybrechts (13) 4:2

Nach seiner durchwachsenen Vorstellung in Runde zwei zeigte sich "The Power" gegen den Belgier Huybrechts zunächst stark verbessert. Trotzdem wurde es am Ende nochmal eng. Denn Huybrechts gab auch nach dem 0:3-Rückstand nicht auf und holte sich Satz vier, nachdem Taylor zwei Matchdarts vergeben hatte. Nun schwächelte der Rekordweltmeister etwas und Huybrechts konnte auch den nächsten Durchgang gewinnen. Mit dem achten Matchdart sicherte sich Taylor dann aber doch den 4:2-Erfolg. Sein Drei-Dart-Average lag bei 101,37. In der Runde der letzten Acht wartet Raymond van Barneveld.

Peter Wright (3) - Ian White (14) 4:1

Wright wirkte von Beginn an konzentriert und sicherte sich die ersten drei Sätze ohne Probleme gegen einen allerdings schwach spielenden White. Mit einem Average von 103,59 und einer Doppelquote von über 50 Prozent zeigte die Nummer drei der Welt, dass man ihn auf der Rechnung haben muss. Wright trifft im Viertelfinale nun auf James Wade.

James Wade (6) - Michael Smith (11) 4:3

Dank einer massiven Leistungssteigerung drehte "The Machine" die Partie gegen Smith, in der er schon 1:3 zurücklag. Smith startete stark ins Spiel, ließ aber Mitte des zweiten Satzes nach. Da Wade allerdings weit von seiner Bestform entfernt war, sah es dennoch lange nach einem Sieg für Smith aus. Der 26-Jährige war im fünften Satz nur noch ein Leg vom Erfolg entfernt, als Wade sich trotz Rückstands doch noch durchsetzte und damit auf 2:3 verkürzte. "Bully Boy" hatte danach einem immer stärker werdenden Wade in den letzten beiden Sätzen nichts mehr entgegenzusetzen.

Mark Webster (25) - Daryl Gurney (24) 3:4

In einer Nervenschlacht über die volle Distanz hatte Gurney das bessere Ende für sich. Der Waliser Webster startete stark in die Partie, verpasste dann aber fünf Satzdarts zum möglichen 2:0. Gurney gewann Satz zwei und bestimmte fortan das Duell, in dem beide nur etwa jeden vierten Wurf auf die Doppelfelder trafen. Bei 3:2-Führung vergab Gurney zwar fünf Matchdarts und musste den Satzausgleich verkraften. Doch der Nordire ließ sich nicht beirren und entschied die Partie doch noch für sich.

Dave Chisnall (7) - Jelle Klaasen (10) 4:2

Chisnall dominierte das Duell mit Klaasen zunächst. Er führte schon 3:1 in den Sätzen und lag 2:0-Legs im fünften Durchgang vorne, als er plötzlich Probleme bekam. Klaasen gewann vier Legs in Folge, bevor "Chizzy" zurück zu seinem Spiel fand und das Match für sich entscheiden konnte.