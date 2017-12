Darts-WM 2018 Klaasen scheidet aus, Anderson souverän weiter

Jelle Klaasen ist bei der Darts-WM 2018 bereits nach der ersten Runde ausgeschieden. Der 33 Jahre alte Niederländer unterlag seinem Landsmann Jan Dekker deutlich 1:3. Besser machte es Gary Anderson.

Der Weltranglistendritte aus Schottland besiegte Jeff Smith locker 3:0. Anderson punktete stark, zeigte auf die Doppel aber Schwächen. Sein Sieg stand jedoch zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Für Mitfavorit Klaasen sah es zu Beginn des Matches gegen Dekker gut aus. Der Weltranglistenzwölfte begann stark und gewann den ersten Satz 3:0. Dann aber legte Dekker seine Nervosität ab und kam besser in die Partie. Am Ende hatte Klaasen zu viele Würfe ohne große Triple dabei. Dekker steht verdient erstmals in der zweiten Runde einer WM.

Tag der Überraschungen

Zuvor gab es eine weitere Überraschung: Benito van de Pas hat sein schwaches Jahr 2017 enttäuschend beendet und unterlag Steve West deutlich 1:3. In den vergangenen drei Jahren hatte der 24 Jahre alte van de Pas jeweils das Achtelfinale erreicht.

Mervyn King verlor nach 2:0-Satzführung noch 2:3 gegen den Österreicher Zoran Lerchbacher. Außerdem besiegte Robert Thornton den Nordiren Brendan Dolan 3:1 und Joe Cullen verlor überraschend 2:3 gegen Jermaine Wattimena aus den Niederlanden.

Am vierten Tag der Wettkämpfe greifen mit James Wade und Dave Chisnall zwei weitere Favoriten erstmals ins Turnier ein (ab 20 Uhr im Liveticker bei SPIEGEL ONLINE; TV: Sport1; Stream: DAZN).