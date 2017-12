Sensation bei Darts-WM 2018 Münch bezwingt Ex-Weltmeister Lewis

Kevin Münch ist bei der Darts-WM eine echte Sensation gelungen. Der Deutsche, der sich nach einem 2:0-Erfolg gegen den Russen Aleksandr Oreshkin für das Hauptfeld qualifiziert hatte, gewann sein Erstrundenmatch gegen den ehemaligen Weltmeister Adrian Lewis 3:1. Münch gelang zwischenzeitlich fast alles. Nach einem verlorenen ersten Satz gewann der 29-Jährige sieben Legs in Folge, zu den Höhepunkten gehörten ein 158er und 118er-Finishs in entscheidenden Momenten. Lewis, Nummer sieben der Rangliste, hatte dagegen kein Rezept.

Insgesamt warf Münch achtmal drei perfekte Darts. Das ist in der ersten Runde der diesjährigen WM niemandem gelungen.

Zuvor hatte bereits Raymond van Barneveld die zweite Runde erreicht. Der fünffache Champion aus den Niederlanden überzeugte mit einem hohen Punkteschnitt (102) und gab gegen einen chancenlosen Richard North aus England keinen Satz ab. "Barney", der sich in den vergangenen Wochen in keiner guten Form präsentierte, hat das wichtigste Darts-Turnier zuletzt vor zehn Jahren gewonnen. In diesem Jahr werden ihm nur Außenseiterchancen eingeräumt.

In der ersten Partie des Abends feierte John Henderson einen souveränen 3:0-Erfolg. Der Schotte, der bei einer Weltmeisterschaft noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen ist, bezwang Marko Kantele aus Finnland. Henderson trifft am Samstag in seiner Zweitrundenpartie auf Daryl Gurney.

Am Mittwoch geht es gegen 20 Uhr in London weiter (Liveticker SPIEGEL ONLINE). Mit Martin Schindler greift ein weiterer Deutscher ins Turnier ein. Der 21-Jährige bekommt es in seiner Auftaktpartie mit dem ehemaligen WM-Finalisten Simon Whitlock (Australien) zu tun.