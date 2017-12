Titelverteidiger Michael van Gerwen ist beeindruckend in die Darts-WM 2018 gestartet. Im ausverkauften Londoner Alexandra Palace bezwang der Niederländer seinen stark aufspielenden Landsmann Christian Kist mit 3:1 Sätzen.

Im vergangenen Jahr drohte van Gerwen bereits in Runde eins das Aus, als er den Deutschen René Eidams nur knapp mit 3:2 bezwingen konnte. Dieses Mal ging der Titelträger von 2014 und 2017 das Turnier mit voller Konzentration an: Gleich bei seiner ersten Aufnahme gelang van Gerwen eine 180. Kist ließ in den ersten beiden Sätzen zahlreiche Chancen ungenutzt und unterlag dem Weltmeister trotz eines guten Auftritts klar.

In der 2. Runde trifft van Gerwen nun auf den Briten James Wilson, der gegen den WM-Debütanten Krzysztof Ratajski nur knapp einen 0:2-Satzrückstand verhindern konnte. Nach einer Leistungssteigerung gewann Wilson noch 3:1. Bemerkenswert: Wilsons Doppelquote von knapp 50 Prozent.

Zum Auftakt der WM setzte sich der Brite Steve Beaton, die Nummer 25 der Welt, 3:1 gegen den Iren William O'Connor durch. Der ehemalige Rugby-Spieler Gerwyn Price gewann locker gegen den 20-jährigen Engländer Ted Evetts. 3:0 hieß es am Ende der Partie für den Waliser.

Am 2. Tag der Wettkämpfe greift auch der 16-fache Weltmeister Phil Taylor bei seiner Abschieds-WM ins Turnier ein (ab 20 Uhr im Liveticker bei SPIEGEL ONLINE, TV: Sport1).