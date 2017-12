FAQ zur Darts-WM "Bull's Eye" für "Mighty Mike"?

Worum geht es beim Darts?

Die Grundidee des Spiels kennt wohl jeder: Zwei Spieler werfen abwechselnd jeweils drei Pfeile auf eine Scheibe, die in Segmente unterschiedlicher Punktwertungen aufgeteilt ist. Der Mittelpunkt, das sogenannte "Bull's Eye", hängt auf 1,73 Metern Höhe, geworfen wird aus einem Abstand von 2,37 Metern.

Mit einem Wurf kann man maximal 60 Punkte erzielen, der Höchstwert pro sogenannter Aufnahme beträgt entsprechend 180 Punkte. Dazu müssen alle drei Pfeile im sehr schmalen "Triple-20"-Feld stecken bleiben. Für einen Wurf ins "Bull's Eye" gibt es übrigens "nur" 50 Punkte.

Bei internationalen Turnieren wird "501 Double-Out" gespielt. Die Spieler müssen genau 501 Punkte erzielen und ihren letzten Wurf in eins der äußeren Doppelfelder platzieren. Möglich ist das im besten Fall mit neun Würfen. Obwohl Profis jeden Tag an der Scheibe stehen und trainieren, sind Neun-Darter in großen Wettkämpfen eine Seltenheit.

Warum läuft die Darts-WM 2018 im Dezember 2017?

Der Darts-Weltmeister 2017 muss nicht mehr gesucht werden, er steht schon seit dem 2. Januar fest. Der Niederländer Michael van Gerwen gewann die vergangene WM und will seinen Titel verteidigen. Das Turnier beginnt zwar am 14. Dezember, das Finale wird aber am 1. Januar 2018 ausgetragen.

Seit Gründung der Professional Darts Corporation (PDC) 1992 messen sich die besten Dartspieler der Welt zwischen Weihnachten und Silvester, wobei das Finale nie vor Neujahr stattfindet. Das hat mehrere Vorteile: Zum einen ist die Konkurrenz durch andere Sportveranstaltungen in dieser Zeit relativ gering, zum anderen ist sichergestellt, dass im Darts der erste Weltmeister des Jahres gekürt wird.

Wer sind die Favoriten?

Der amtierende Weltmeister van Gerwen gilt auch in diesem Jahr als heißester Anwärter auf den Titel. Der Niederländer führt die Weltrangliste ("Order of Merit") mit großem Vorsprung an. "Mighty Mike" hat in diesem Jahr schon 1,7 Millionen Pfund verdient und damit fast eine Million mehr als der zweitplatzierte "Snakebite" Peter Wright, dessen WM-Teilnahme fraglich ist, seit er Anfang Dezember aus bislang unbekannten Gründen ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die Ex-Weltmeister Gary Anderson und Adrian Lewis könnten van Gerwen gefährlich werden. Außenseiterchancen rechnet sich neben dem Veteranen Raymond van Barneveld auch der Österreicher Mensur Suljovic aus.

Die meisten Augen werden sich wie immer auf Rekordweltmeister Phil Taylor richten, der sein Karriereende angekündigt hat. "The Power" hat den Darts-Sport über 20 Jahre dominiert und unter anderem 16 WM-Titel gewonnen. In diesem Jahr siegte Taylor beim World Matchplay und setzte sich dabei unter anderem gegen van Gerwen, Lewis und Wright durch.

Gibt es deutsche Teilnehmer?

Der beste deutsche Pfeilwerfer Max Hopp, den PDC-Präsident Hearn schon als "Boris Becker des Darts" bezeichnete, konnte sich zum ersten Mal seit 2012 nicht für die WM qualifizieren.

Trotzdem gehen zwei Deutsche an den Start: Der 29-jährige Kevin "The Dragon" Münch und der erst 21 Jahre alte Martin "The Wall" Schindler. Beide konnten bislang noch keine großen internationalen Erfolge feiern.

Warum ist Darts so beliebt?

Die Faszination bezieht der Sport vor allem daraus, dass er so einfach aussieht. Jeder kann es ausprobieren und sich vorstellen, wie es wäre, bei der WM auf der großen Bühne zu stehen. Dieses Gefühl wird noch dadurch verstärkt, dass die besten Spieler der Welt so aussehen, als könnte man sie in jeder beliebigen Kneipe treffen.

Der große Hype der vergangenen Jahre hat seinen Ursprung in England, wo Dartscheiben zum Standardinventar jedes guten Pubs gehören. Den Organisatoren der großen Profi-Turniere ist es gelungen, das Kneipengefühl auf den Spitzensport zu übertragen. Bei der Weltmeisterschaft, die jedes Jahr im legendären Alexandra Palace (kurz "Ally Pally") stattfindet, feiert das oft kostümierte Publikum nicht nur die Stars, sondern auch sich selbst mit Fan-Gesängen.

Zum TV-Quotenhit wurde der Sport vor allem dank Barry Hearn, dem Vorsitzenden der PDC, der unter anderem auch Snooker ins Fernsehen brachte. Seit den 80er Jahren richtet Hearns Firma "Matchroom Sports" zudem erfolgreich Boxveranstaltungen aus, was ihn dazu inspiriert haben könnte, den Stars der Darts-Szene prägnante "Kampfnamen" zu verpassen.

Bei der WM treten unter anderem "Jackpot" Adrian Lewis, "Superchin" Daryl Gurney und natürlich Phil "The Power" Taylor an.