Darts-WM Wright in Runde zwei, gute Nachrichten für Sensation Münch

Peter Wright - Diogo Portela 3:1

Der brasilianische Herausforderer hielt anfangs mit, am Ende war Diogo Portela aber chancenlos: Peter Wright steht in der zweiten Runde der Darts-WM. Der Schotte hatte zuletzt gesundheitliche Probleme und spielte bei seiner Auftaktrundrunde im Alexandra Palace in London nicht so souverän wie man es von ihm gewohnt ist. Am Ende reichte der solide Auftritt für das Weiterkommen. Wrights nächster Gegner ist der Waliser Jamie Lewis.

Darren Webster - Devon Petersen 3:2

Der britische Profi Darren Webster musste um sein Weiterkommen kurz zittern. Nach einem souveränen Auftakt mit einer 2:0-Führung nach Sätzen glich der Südafrikaner Devon Petersen zum 2:2 aus. Im entscheidenden fünften Satz spielte Webster konzentrierter und sicherte den Einzug in die zweite Runde. Dort trifft die Nummer 23 der Welt auf den Australier Simon Whitlock, der sich in seiner Auftaktrunde am Mittwoch gegen Martin Schindler aus Deutschland durchgesetzt hat.

Kim Huybrechts - James Richardson 0:3

Für eine Überraschung sorgte der ungesetzte James Richardson. Der Brite warf den an Nummer 18 gesetzten Belgier Kim Huybrechts mit einem 3:0-Erfolg aus dem Turnier. Bei der vergangenen Endrunde hatte Huybrechts das WM-Achtelfinale erreicht. Der 43 Jahre alte Richardson trifft in der nächsten Runde auf Alan Norris (an Nummer 15 gesetzt).

Cristo Reyes - Toni Alcinas 1:3

Im ersten Duell des Tages siegte der Außenseiter Toni Alcinas 3:1 gegen Cristo Reyes. Der Spanier Alcinas trifft damit in der zweiten Runde auf den deutschen Kevin Münch, der für eine der bisher größten WM-Überraschungen gesorgt hat: Münch schmiss Doppel-Weltmeister Adrian Lewis aus dem Turnier. Die Partie findet am 27. Dezember statt. Das Duell ist eine durchaus machbare Aufgabe für Münch - und sein Weiterkommen wäre historisch: Noch nie kam ein Deutscher über die zweite Runde bei einer Darts-WM hinaus.

Am Freitag beginnt die zweite Runde der Darts-WM. Die Partien können Sie hier im Liveticker verfolgen. Dort finden Sie zudem eine Übersicht der bisher stattgefundenen Duelle und weitere Informationen zur Endrunde in London.