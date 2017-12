Darts-WM 2018 Taylor siegt glanzlos zum Auftakt

Rekord-Weltmeister Phil Taylor ist mit einem Sieg in die Darts-WM 2018 gestartet. Der 57 Jahre alte Brite bezwang im Londoner Alexandra Palace seinen Landsmann Chris Dobey 3:1 - allerdings ohne zu brillieren.

Taylor, der bei einer WM noch nie in der ersten Runde rausgeflogen ist, wirkte während der Partie unzufrieden. "The Power" gewann drei der vier Sätze nur knapp 3:2. Konkurrent und Titelverteidiger Michael van Gerwen präsentierte sich am Tag zuvor in besserer Form.

In der zweiten Runde trifft Taylor nun entweder auf den Engländer Justin Pipe, den Chinesen Zong Xiao Chen oder den Neuseeländer Bernie Smith.

Eine starke Leistung zeigte Junioren-Weltmeister Dimitri Van den Bergh aus Belgien. Der 23-Jährige besiegte Stephen Bunting, die Nummer 21 der Welt, 3:1. Zudem gewann Geheimfavorit Rob Cross gegen den Japaner Seigo Asada in seiner Auftaktpartie locker 3:0. Asada hatte sich zuvor im ersten Vorrundenmatch der WM 2:1 gegen Gordon Mathers durchgesetzt.

Am dritten Tag der Wettkämpfe greifen mit Benito van de Pas, Jelle Klaasen und Gary Anderson gleich drei Profis aus den besten 14 Spielern der Weltrangliste ins Turnier ein (ab 20 Uhr im Liveticker bei SPIEGEL ONLINE; TV: Sport1; Stream: DAZN).