Darts-Profi Rob Cross Voll unter Strom

Es war der 5. März 2016, als Rob Cross realisierte, wie gut er sein könnte. Er hatte sich gerade bei den UK Open als Amateur in die Runde der letzten 32 gespielt. Dort spielte er gegen Michael van Gerwen, den besten Darts-Spieler der Welt. Und verlor nur 5:9.

Motiviert durch diesen Erfolg entschloss sich der 27-Jährige, die unter der Pro Tour angesiedelte "Challenge Tour" der Professional Darts Corporation (PDC) zu spielen. Er gewann drei von 16 Events und schloss die Geldrangliste auf Platz eins ab. Als Sieger erhielt er die zweijährige Tourkarte der PDC, die ihm die Tür zu den wichtigsten Turnieren öffnete. "Am Anfang des Jahres war alles, was ich wollte, unter die Top 64 zu kommen." Er sollte in wenigen Monaten viel mehr erreichen.

Im März 2017 gewann er sein erstes großes Turnier und ließ in den kommenden Monaten drei weitere Titel sowie drei Finalteilnahmen folgen. Bei allen verlorenen Endspielen, unter anderem bei der Europameisterschaft, war Michael van Gerwen der Gegner.

Das Erstaunlichste an "Voltage" ist seine Konstanz: Viele Maxima (180 Punkte), High-Finishes (mit drei Pfeilen von über 100 Punkten auf 0), gute Trefferquote auf die Doppelfelder - der Newcomer hat alles, was ein Weltklassespieler braucht. Und vor allem: Er kann es zu jeder Zeit abrufen. Bei einem Sport, der auf der Bühne zum großen Teil im Kopf entschieden wird. Selbst die allerbesten Spieler brauchen mehrere Jahre, um diese Ruhe zu erlangen.

Cross wirkt trotz seiner noch kurzen Karriere im professionellen Darts wie ein alter Hase. Wenn er ein Doppelfeld verfehlt, setzt er gerne ein schräges Grinsen auf. Meist trifft er es mit dem nächsten Pfeil. Der dreifache Vater zeigt kaum Schwächen.

"Zweitbester ist nicht gut genug"

Mit dieser inneren Ruhe ausgestattet besiegte er auch Weltklassespieler wie Daryl Gurney, Raymond van Barneveld oder Mensur Suljovic - teilweise glatt. Das gilt sowohl für kleinere Turniere als auch für die Majors auf der großen Bühne. Nur Michael van Gerwen, Phil Taylor und Gary Anderson hatten 2017 eine höhere Trefferquote auf die dreifache 20. Und kein anderer Spieler hatte eine bessere Quote bei Check-outs von 100 oder mehr Punkten (15,1 Prozent).

In der Order of Merit, der Geldrangliste der PDC, werden die Preisgelder aus 24 Monaten zusammengerechnet. Cross schaffte es in nur elf Monaten auf Platz 20 und würde (die WM nicht mit eingerechnet) bei einem ähnlich erfolgreichen nächsten Jahr Ende 2018 unter den Top fünf der Welt stehen.

Bei der WM im Alexandra Palace in London (täglicher Liveticker SPIEGEL ONLINE) ist "Voltage" in jedem Spiel Favorit, in dem der Gegner nicht Michael van Gerwen, Gary Anderson oder Peter Wright heißt. Nach seinem 3:0-Sieg in Runde eins gegen den Japaner Seigo Asada sagte Cross im Interview: "Es ist unglaublich. Vor einigen Monaten habe ich noch mit Freunden im Pub gespielt und jetzt bin ich hier."

Für den Titel wird es bei seiner ersten Weltmeisterschaft wohl nicht reichen. Aber das könnte in ein oder zwei Jahren schon anders aussehen. Cross möchte seinen steilen Aufstieg krönen: "Mein Ziel ist es, weiter zu gewinnen, mich weiter zu verbessern und letztendlich die Nummer eins der Welt zu werden. Zweitbester ist nicht gut genug."