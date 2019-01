"Ich habe keinem die Chance gegeben, auch nur darüber nachzudenken, mich zu schlagen", sagte Michael van Gerwen nach dem Finale der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace. Und ganz falsch lag er mit der Aussage nicht. Auch im Endspiel gegen den Engländer Michael Smith lief "Mighty Mike" nie wirklich Gefahr, die Partie zu verlieren. Er gewann 7:3 - im Vergleich zu van Gerwens vorigen Partien ein geradezu enges Match.

Es war bei dieser WM das erste Mal, dass der Niederländer mehr als einen Satz abgab. Das passierte aber auch nur, weil er beim klaren Stand von 4:0 - ähnlich wie im Halbfinale gegen Gary Anderson - deutlich nachließ. Nach kurzer Schwächephase legte van Gerwen wieder zu und sicherte sich souverän den dritten Weltmeistertitel. Erst den dritten, möchte man fast meinen.

Van Gerwen dominiert die Tour schon seit knapp fünf Jahren. 39 Turniere hat der 29-Jährige in der vergangenen Saison gespielt, einschließlich der WM 20 davon gewonnen. In der 24-monatigen Geldrangliste der PDC, Order of Merit, hat er mehr als doppelt so viel Preisgeld eingespielt wie die Nummer zwei der Welt, Rob Cross. Kein anderer Profi spielt so konstant auf hohem Niveau wie van Gerwen, trifft die gewünschten Triple so oft, visiert die Doppelfelder unter Druck so sicher an. Die Kräfteverhältnisse im Darts sind aktuell ziemlich klar verteilt.

Mehr Turniere, mehr Geld, mehr Profis

Dabei sollten die Zeiten eigentlich vorbei sein, in denen ein Akteur diesen Sport so klar dominieren kann. Der große Phil Taylor (Karriereende im Vorjahr) war über nahezu drei Dekaden der mit Abstand beste Spieler der Welt, wurde 16-mal Weltmeister - eine lebende Legende. Aber lange war das auf der Tour ausgeschüttete Preisgeld auch so niedrig, dass es neben Taylor kaum Spieler gab, die vom Darts leben konnten, außerhalb der Darts-Heimat Großbritannien schon gar nicht.

Heute verdienen Profis mehr Geld, es werden mehr Turniere gespielt, bei denen die Spieler Erfahrungen und Preisgeld sammeln können. Es gibt Profis aus Australien, den Niederlanden, Belgien, Österreich und Deutschland, Darts ist international. Die Top 50 der Welt können sich mittlerweile voll auf ihren Sport konzentrieren und müssen neben Darts keinen Beruf mehr ausüben.

Und ja, die Tour ist durchaus ausgeglichen - aber eben nur unterhalb von van Gerwen. 38 verschiedene Spieler standen 2018 in Endspielen der jedes Jahr wachsenden Pro Tour. Seit einigen Jahren gibt es dazu eine Turnierreihe für Spieler ohne Tourkarte (Challenge Tour) und mit der Development Tour Events, an denen nur Spieler unter 24 Jahren teilnehmen dürfen.

Wer kann van Gerwen gefährlich werden?

Dieser Unterbau zeigt erste Erfolge, immerhin hat er die erweiterte Weltspitze bereits verbreitert. Der Engländer Luke Humphries, 23 Jahre, gewann die Development Tour in den vergangenen zwei Jahren und erreichte bei dieser WM überraschend das Viertelfinale. Sein Landsmann Nathan Aspinall, 27, brach erst im vergangenen Frühjahr seine Ausbildung zum Buchhalter ab, volle Konzentration auf den Profisport - die Folge: Er gewann im September 2018 sein erstes Turnier auf der Pro Tour und kam im Londoner Ally Pally sogar ins Halbfinale.

Der 22-jährige Niederländer Jeffrey de Zwaan feierte in der vergangenen Saison ebenfalls seinen Durchbruch, gewann einen ersten Titel und schlug van Gerwen gleich zweimal. Bei der WM spielte er dann aber keine Rolle. Andere junge Spieler wie Dimitri van den Bergh, Corey Cadby und der Deutsche Max Hopp haben zwar schon bewiesen, dass sie Turniere abseits der WM gewinnen können, zur absoluten Weltspitze gehören aber auch sie noch nicht.

DPA Deutschlands bester Werfer Max Hopp spielt in der Weltspitze noch keine Rolle

Rob Cross und Michael Smith sind im Lager der etablierten Spieler die offensichtlichsten Kandidaten, die van Gerwen Probleme bereiten können. Cross, der Sensationsweltmeister von 2018, erfüllte in der vergangenen Saison die hohen Erwartungen allerdings nicht. Im WM-Achtelfinale war für den Titelverteidiger bereits Schluss. Ein bekannter Name wie Raymond van Barneveld spielt 2019 seine letzte Saison. Gary Anderson, 48 Jahre, sagte nach seiner Halbfinalniederlage, er habe nicht mehr so viel Spaß am Darts.

Van Gerwens Finalgegner Smith galt schon vor Jahren als Toptalent. Der ehemalige Schüler von Gary Anderson zeigte sich nach der Finalniederlage enttäuscht, sagte aber noch auf der Bühne gleich nach der Niederlage, er könne versprechen, dass das nicht sein letztes WM-Finale war. Sollte es dazu kommen, heißt sein Gegner wahrscheinlich erneut van Gerwen.