James Wade ist bei der Darts-Weltmeisterschaft im Achtelfinale überraschend gescheitert. Der Europameister, der vor dem Turnier als Titelkandidat gehandelt wurde, verlor in sieben Sätzen 3:4 gegen Ryan Joyce, den 78. der Weltrangliste. Dabei vergaben beide Spieler insgesamt zehn Matchdarts.

Es ist die erste WM-Teilnahme in Joyces Karriere. Bis 2018 hatte Joyce lediglich Turniere des britischen Verbands, der British Darts Organisation, gespielt. In der zweiten Runde hatte Joyce in Simon Whitlock bereits einen Spieler aus den besten Zehn der Weltrangliste aus dem Turnier geworfen.

Für Wade ist damit erneut früh Schluss. Im vergangenen Jahr hatte er bereits seine Erstrundenpartie verloren. Der Weltranglistenneunte, der im Oktober den EM-Titel gewonnen hatte, scheiterte beim Stand von 3:3 in Sätzen und 2:2 in Legs gleich mit fünf Matchdarts.

DPA James Wade

Im Entscheidungssatz gelang Joyce das Break zum 2:1, ehe der Außenseiter Nerven zeigte, als auch er drei Matchdarts nicht nutzen konnte. Wade hatte mit drei Versuchen auf die Doppel-18 noch die Chance auf das Re-Break, verpasste aber auch diese Gelegenheiten.

Mit seinem sechsten Matchdart traf Joyce am Ende die Doppel-Vier, entschied damit die Partie - und ließ sich im Londoner Alexandra Palace feiern.

Im Viertelfinale trifft Joyce am Samstag auf den Niederländer und Weltmeister von 2014 und 2017, Michael van Gerwen. Dieser hatte im Duell der ehemaligen Weltmeister im Achtelfinale Adrian Lewis geschlagen.