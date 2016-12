Darts-WM Andersons Zauber, Barneys Endspurt

Gary Anderson (2) - Benito van de Pas (15) 4:2

Gary Anderson steht dank einer Weltklasseleistung im Viertelfinale der Darts-Weltmeisterschaft. Mit dem bisher höchsten Punkteschnitt pro drei Darts (107,68) und einer Doppelquote von über 50 Prozent überzeugte "The Flying Scotsman" gegen den Niederländer Benito van de Pas. In den ersten drei Sätzen hatte Anderson einen 3-Dart-Average von um die 113 Punkte - und alle seine Würfe auf die Doppelfelder getroffen. Ab dem vierten Satz schwächelte Anderson dann ein bisschen und gab dem ebenfalls sehr stark spielenden van de Pas mehr Chancen. Der Niederländer nutzte diese und konnte Satz vier und fünf für sich entscheiden. Am Ende setzte sich dann aber doch der aktuelle Weltmeister durch. Im Viertelfinale trifft Anderson entweder auf Dave Chisnall oder Jelle Klaasen.

Adrian Lewis (5) - Raymond van Barneveld (12) 3:4

In einem hochdramatischen Match schlug Raymond van Barneveld im Entscheidungssatz Adrian Lewis. "Jackpot" Lewis erwischte den besseren Start und gewann den ersten Satz. Dann aber übernahm "Barney" das Kommando und entschied die nächsten beiden Durchgänge für sich. Im vierten Satz vergab der Niederländer einen Dart zur 3:1-Führung, bevor Lewis ausglich und sich auch den fünften Durchgang sicherte. Es sah nun alles nach einem Sieg des Briten gegen einen abgekämpft wirkenden van Barneveld aus. Aber die Partie erlebte die vierte Wende, und der Niederländer holte sich nicht nur Satz sechs, sondern auch im Entscheidungssatz den Sieg.

Getty Images Raymond van Barneveld

Kim Huybrechts (13) - Max Hopp 4:0

Es bleibt dabei: Noch nie hat ein Deutscher das Achtelfinale im Ally Pally erreicht. Völlig verdient siegte Kim Huybrechts gegen Deutschlands Nummer eins Max Hopp 4:0. Der "Maximiser" hatte besonders in den ersten beiden Sätzen immer wieder Chancen, nutze sie aber viel zu selten, seine Doppelquote betrug lediglich 26,32 Prozent. Huybrechts spielte solide, ohne an seine Leistungsgrenze zu gehen. Im Achtelfinale trifft der Belgier auf Rekordweltmeister Phil Taylor.

James Wade (6) - Steve Beaton (27) 4:1

Auch James Wade zog in die Runde der letzten 16 ein. Gegen Steve Beaton spielte "The Machine" über drei Sätze fantastische Darts, führte 3:0 und hatte einen Punkteschnitt von 106 Punkten pro drei Darts. Danach ließ die Nummer sechs der Welt nach und erlaubte Beaton, auf 1:3 zu verkürzen. "The Bronzed Adonis" spielte eine starke Partie und hätte am Ende wohl mehr als nur den einen Satzgewinn verdient gehabt. Nach dem 0:3-Rückstand war der Weg für den 52-Jährigen aber zu weit. Wade hatte am Ende einen 3-Dart-Average von 99,39 Punkten und eine Doppelquote von 50 Prozent aufzuweisen. Im Achtelfinale trifft er auf Michael Smith.

Jelle Klaasen (10) - Brendan Dolan (23) 4:0

Immer wenn es in diesem Duell knapp wurde, konnte Jelle Klaasen zulegen. Brendan Dolan spielte mit 93,34 einen um 0,02 Punkte besseren Average als sein Kontrahent, konnte die entscheidenden Legs aber nie gewinnen. Deswegen gewann die Nummer zehn der Welt aus den Niederlanden am Ende klar 4:0 und trifft im Achtelfinale nun auf Dave Chisnall.

Peter Wright (3) - Jamie Lewis (30) 4:0

Peter "Snakebite" Wright ließ seinem walisischen Kontrahenten im letzten Zweitrundenspiel dieser WM keine Chance. Der Schotte punktete stark und hatte eine unglaubliche Doppelquote von 75 Prozent. Zudem packte die Nummer drei der Welt noch drei Finishes von über 100 Punkten aus. In dieser Form ist er einer der Favoriten auf den Titel. Im Viertelfinale spielt Wright gegen Ian White.