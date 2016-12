Vierter Tag der Darts-WM "The Power" gewinnt locker in Runde eins

Phil Taylor (4) - David Platt 3:0

Der Rekordweltmeister ist souverän in seine 28. Weltmeisterschaft gestartet. Nach Topfavorit Michael van Gerwen und Peter Wright hat nun auch Phil Taylor mit 101 einen Schnitt von über 100 Punkten pro drei Darts gespielt. David Platt, der sich im ersten Abendspiel durch ein 2:0 über John Bowles fürs Hauptfeld qualifizierte, hatte keine Chance gegen "The Power". Der 16-malige Weltmeister trifft nun in Runde zwei auf Kevin Painter.

Alan Norris (21) - John Michael 3:2

Alan Norris konnte die erste große Überraschung dieser WM nur mit Mühe verhindern. Der favorisierte Engländer hatte während der gesamten Partie massive Probleme auf die Doppelfelder, Mitte des zweiten Satzes lag seine Trefferquote auf die äußeren Ringe bei knapp sieben Prozent. Da sein griechischer Kontrahent John Michael das wesentlich besser machte, lag Norris schon mit 0:2 Sätzen zurück, bevor er seine Doppelquote einigermaßen in den Griff bekam. Der Nummer 21 der Welt gelang es gegen einen Außenseiter, der das Spiel seines Lebens machte, auf 2:2 in den Sätzen auszugleichen. Im fünften Satz ließ die Nummer 123 der Welt dann nach, sodass Norris sich den Entscheidungssatz ohne Probleme holen konnte.

Video Sport1

Mark Webster (25) - Joe Murnan 3:0

Mit einer unglaublichen Quote von 81,82 Prozent auf die Double brachte der Waliser Mark Webster seinen englischen Kontrahenten Joe Murnan zur Verzweiflung. Webster, der unter akuter Dartitis (Ein psychischer Zustand, der es Dartspielern schwer macht, den Pfeil zum richtigen Zeitpunkt loszulassen) leidet, hatte Probleme beim Scoring, sodass Murnan oft als Erster die Chance hatte, die Legs für sich zu entscheiden. Aber bis in den dritten Satz hinein traf Webster das Doppelfeld immer mit dem ersten Pfeil und ließ Murnan so am Ende keine Chance.

Daryl Gurney (24) - Jermaine Wattimena 3:1

Daryl Gurney wurde seiner Favoritenrolle zu jeder Zeit gerecht. Der Waliser startete stark in die Partie und hatte bis Mitte des zweiten Satzes einen Average von über 100 pro Aufnahme vorzuweisen. Da Wattimena lange brauchte, um ins Spiel zu finden, ging die Nummer 24 der Weltrangliste schnell 2:0 in Führung. Zwar wurde sein niederländischer Kontrahent im dritten Satz stärker, aber mehr als ein Satzgewinn sprang nicht mehr heraus.

Justin Pipe (26) - Chris Dobey 1:3

Mit Justin Pipe ist ein weiterer gesetzter Spieler in der ersten Runde ausgeschieden. Eine wirkliche Überraschung war das aber nicht, denn der 26-jährige Dobey ist einer der Shootingstars des Darts. Bei seiner ersten WM-Teilnahme schien es zu Beginn so, als würde er seinen 19 Jahre älteren Konkurrenten 3:0 nach Hause schicken. Aber kurz vor der Ziellinie zeigte die Nummer 47 der Welt Nerven und ließ mehreren Chancen aus, das Match 3:0 zu beenden. Auch im vierten Satz wackelte Dobey trotz 2:0-Führung noch mal, gewann den Durchgang dann aber doch noch 3:2.

Ian White (14) - Kevin Simm 3:0

Der an Nummer 14 gesetzte Engländer Ian White zog locker in Runde zwei ein. Sein Landsmann Kevin Simm hatte sich im ersten Match des Tages durch den Sieg gegen den Philippiner Gilbert Ulang für die erste Runde qualifiziert. Obwohl Simm in jedem der drei Sätze mithalten konnte, machte sich am Ende die größere Erfahrung von White bemerkbar und er gewann letztlich ohne größere Probleme.