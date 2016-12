Lachanfall am Board "Frosty" erwärmt die Herzen der Darts-Fans

Es war einer seiner letzten Würfe, und Mark Frost wusste, er würde gleich sein Auftaktmatch gegen Titelverteidiger Gary Anderson bei der Darts-WM verlieren. Und trotzdem konnte die Laune beim Außenseiter am Donnerstagabend kaum besser sein.

Der Brite setzte zum Wurf an, schüttelte ungläubig den Kopf und bekam sich vor Lachen nicht mehr ein. Im Hintergrund johlten mehrere hundert Zuschauer und sangen "Oh, Frosty the Throwman" auf die Melodie von Seven Nation Army - was für den 45-Jährigen ungefähr wie ein Ritterschlag der Queen gewesen sein muss. Denn normalerweise ist Michael van Gerwen dieser Anfeuerungsruf vorbehalten. Van Gerwen ist der Weltstar auf der Darts-Tour, die aktuelle Nummer eins der Rangliste und Weltmeister von 2014.

Frost drehte sich nochmal zum Publikum, verbeugte sich ehrfürchtig und verlor deutlich 0:3. Das Feiern ging trotzdem weiter. Andersons Einzug in Runde zwei war Nebensache. Anderson nahm es gelassen und ließ "Frosty" seine fünf Minuten Ruhm.

Sie haben das Duell verpasst? Kein Problem. Hier sehen Sie die Höhepunkte der Partie (Video unten) und die große Frost-Party (Video oben).

Was war da los?

Der Außenseiter mit dem Spitznamen "The Throwman" war furios ins erste Leg gestartet und holte bereits mit dem Anwurf eine 140. Anderson war kurz beeindruckt und drohte diesen Durchgang zu verlieren. Frost witterte seine Chance, das Publikum hoffte auf eine Überraschung, und so nahm die Party ihren Lauf. Daran änderte auch nichts, dass Frost das erste Leg am Ende doch liegen ließ und auch im zweiten Leg eine Riesenchance auf das Break verpasste.

Danach zog Favorit Anderson zwar unbeirrt davon, die Fans hatten ihren Gewinner des Tages aber bereits in Frost gefunden. Der zahlte mit einem sympathischen Auftritt zurück, auch wenn er zum Schluss vor lauter Lachen Mühe hatte, die Pfeile ins Board zu werfen.