Darts-Star van Gerwen Der siegende Holländer

In den Niederlanden hatten sie zuletzt eine größere Diskussion, sie drehte sich um Michael van Gerwen. Kurz vor Weihnachten wurden die Sportler des Jahres im Nachbarland gewählt, und es standen mit Formel-1-Fahrer Max Verstappen oder Eisschnelllauf-Superstar Sven Kramer die üblichen Verdächtigen zur Auswahl.

Der erfolgreichste niederländische Sportler des Jahres war allerdings nicht nominiert: Van Gerwen, der Herr der Pfeile, fehlte in der Auswahl - und das sorgte für den letzten Sport-Aufreger des Jahres in Holland.

Die seriöse "Volkskrant" ernannte den 27-Jährigen zum eigentlichen Sportler des Jahres 2016, und das noch ein bisschen seriösere "NRC Handelsblad" nahm engagiert Partei für all diejenigen, die den Darts-Sport für eine hoch ernsthafte Sportart auf Augenhöhe mit den etablierten Disziplinen halten. Natürlich nicht, ohne die "New York Times" zu zitieren, die vor WM-Beginn in einem großen Artikel dem Darts-Entwicklungsland USA den Sport nahebringen wollte und van Gerwen dabei zum "Michael Jordan des Darts-Sports" getauft hatte. Dieser Titel hängt ihm jetzt an.

Die niederländische Sportministerin Edith Schippers reiste jedenfalls ostentativ zum Auftakt der Darts-WM nach London, um unter all den schrillen Freaks im Alexandra Palace den sportlichen Wert der Veranstaltung zu demonstrieren. Man sollte denken, dass so etwas in den Niederlanden, dort wo mit Raymond van Barneveld und Michael van Gerwen gleich zwei ganz Große des Darts zu Hause sind, nicht mehr nötig wäre. Aber die Frage, ob das Pfeilewerfen ein vertrauenswürdiger Sport ist, wird selbst dort noch geführt.

"Ich bin einfach der Beste"

Van Gerwen kann es egal sein. Er steuert am Abend beim von den Fans erhofften Traumfinale gegen Titelverteidiger Gary Anderson (21 Uhr Sport 1, Liveticker SPIEGEL ONLINE) seinen zweiten WM-Titel an, und nach seinen bisherigen Auftritten im Ally Pally kann man sich kaum vorstellen, dass er sich diesmal den Titelgewinn noch nehmen lässt. Der Weltranglistenerste hat ein beeindruckendes Jahr hinter sich, er hat bei Turnieren sagenhafte 25 Titel gesammelt, und er hat selbst vor Tagen schon gesagt, "alles andere als ein Titelgewinn wäre ein Desaster". Zwar keine Anleihe bei Michael Jordan, aber bei einem anderen ganz Großen, Muhammad Ali, hat er dann auch noch genommen, als er hinzufügte: "Ich bin einfach der Beste."

So selbstbewusst ist der Brabanter mit dem markanten Glatzkopf und dem ebenso auffälligen giftgrünen T-Shirt nicht immer gewesen. Als Riesentalent war er schon vor zehn Jahren als 17-Jähriger aufgefallen, schon damals hatten die Experten ihn zum Nachfolger von Darts-Ikone Phil Taylor ausgerufen, aber er hat Jahre gebraucht, um diesem Ruf gerecht zu werden. 2014 stand er dann ganz oben, Weltmeister gegen Peter Wright, da schien eine neue Darts-Ära bereits anzubrechen. Aber 2015 und 2016 reiste van Gerwen jeweils als großer WM-Favorit nach London, um beide Male vorzeitig zu scheitern.

In diesem Jahr wirkt der Niederländer komplett. Wuchtig war sein Stil immer schon, die Pfeile im Stakkato-Tempo raushauend, aber jetzt wirkt er auch vollständig fokussiert, durch keine Mätzchen sich ablenken lassend, noch einmal zusätzlich motiviert dadurch, dass er es in den zwei Vorjahren nicht geschafft hat. Und selbst das Duell mit seinem Landsmann und Vorbild van Barneveld hat er ohne größere Wackler überstanden.

Der selbsternannte Messi des Darts

Was die Konkurrenz macht, das scheint van Gerwen weniger zu interessieren denn je. Bei Turnieren schaut der passionierte PSV-Fan sich lieber Spiele der Ehrendivision im Fernsehen an als die Partien seiner Darts-Rivalen. Und als er auf die Legende Phil Taylor angesprochen wurde, der vor Turnierbeginn wiederholt gegen van Gerwen gestichelt hatte, hat der Niederländer mit einem Vergleich von Diego Maradona und Lionel Messi geantwortet, mit dem Zusatz: "Ich halte Messi für 20 Mal besser." Es besteht kein Zweifel, wen er für den Messi des Darts-Sports hält.

Van Gerwen ist mit dem Darts-Sport mittlerweile Millionär geworden, allein 2016 verdiente der gelernte Dachdecker zwei Millionen Euro Preisgeld. Das sollte schon diejenigen zum Schweigen bringen, die über übergewichtige Männer in Kneipen-Atmosphäre spotten.

Mit Anderson, dem Weltmeister von 2015 und 2016, wartet der schwerste Gegner im Finale, so, wie es sein soll. Auch der Schotte hat bisher kaum Schwächen gezeigt, er wurde auch wenig gefordert. Und dennoch ist seine einzige Chancen am Abend wohl der Außenseiter-Status. Van Gerwen brennt auf den Titel. Er will ihn unbedingt, und er kann ihn sich wohl nur selbst rauben.