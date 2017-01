Darts-WM Van Gerwen zum zweiten Mal Weltmeister

Michael van Gerwen ist neuer Dart-Weltmeister. Der Niederländer setzte sich in einem hochklassigen Endspiel mit 7:3 gegen Gary Anderson durch. Der Schotte verpasste damit den Titel-Hattrick, nachdem er zuvor 2015 und 2016 im Londoner Alexandra Palace triumphiert hatte. Van Gerwen krönte hingegen eine starke Saison, in der er bereits 25 Titel gewonnen hatte.

Der 27-Jährige konnte sein beeindruckendes Niveau aus dem Halbfinale gegen Raymond van Barneveld halten und warf insgesamt 20 Mal drei perfekte Darts (180 Punkte).

Sein Gegner, der am Abend zuvor noch gegen Peter Wright überzeugen konnte (6:3), verlor nach dem vierten Satz die nötige Konstanz und anschließend das Match. Anderson blieb immerhin ein Trost: Mit 22 180ern stellte er einen neuen Rekord auf, zuvor hatten van Barneveld (2009) und Dave Chisnall (2016) in einem WM-Spiel 21 Mal 180 Punkte geworfen. Mit 42 perfekten Drei-Dart-Würfen stellten die beiden Finalisten ebenfalls eine neue Bestmarke auf.

Beide Spieler demonstrierten vom ersten Wurf an, dass sie zurecht ins WM-Finale eingezogen waren. Van Gerwen nutzte den Vorteil des Anwurfs zu seinen Gunsten und ging in Führung. Für die ersten fünf Legs benötigten die Akteure lediglich 7:20 Minuten. Den Rückstand konnte Anderson im nächsten Satz ausgleichen. Dabei hatte der Schotte allerdings Glück, als van Gerwen im entscheidenden fünften Leg mit drei verbleibenden Würfen 84 Punkte nicht auschecken konnte.

So kam van Gerwen ins Finale:

Video AP

Anderson kann Tempo von van Gerwen nicht folgen

Was Mighty Mike versäumte, gelang dann dem amtierenden Weltmeister im dritten Satz: Nachdem van Gerwen die Doppel-Acht verfehlte, konnte Anderson wiederum im entscheidenden fünften Leg mit einer Doppel-20 beenden. Auch in der Folge hielten die Finalisten das hohe Niveau (beide mit knapp 107 Punkten im Schnitt bis dahin) aufrecht. Dank eines 84er-Finishs glich der Niederländer zum 2:2 nach Sätzen aus. Den folgenden fünften Satz sicherte sich ebenfalls der Weltranglistenerste nach einem überzeugenden 3:0 in den Legs, beide hatten zu diesem Zeitpunkt bereits zehn 180er geworfen.

Anderson konnte dem Tempo seines Kontrahenten anschließend nicht mehr folgen: Auch die anschließenden zwei Sätze gingen mit 3:1 und 3:0 an van Gerwen. Anderson drohte zu diesem Zeitpunkt ein ähnlicher Verlauf wie Raymond van Barneveld am Tag zuvor im Halbfinale. Der 50-Jährige hatte zunächst auch gut mitgehalten, am Ende aber deutlich 2:6 verloren. Tatsächlich gelang Anderson nur noch ein weiterer Satzgewinn. Van Gerwen schloss das Match mit einem Treffer ins Bulls Eye ab und nahm die Glückwünsche seines Gegners entgegen.