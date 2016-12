Darts-WM Taylor raus, van Gerwen souverän

Raymond van Barneveld (12) - Phil Taylor (4) 5:3

In einem Spiel mit maximaler Spannung - aber nicht immer auf höchstem Niveau - besiegte Raymond van Barneveld seinen früheren Dauerrivalen Phil Taylor und zog damit ins Halbfinale ein. Nachdem "Barney" und "The Power" sich die ersten beiden Sätze teilten, gewann der Niederländer Satz drei und vier, obwohl Taylor in beiden Durchgängen vorne lag.

Im dritten Satz drehte van Barneveld ein 0:2 in ein 3:2, im vierten produzierte er beim Stand von 1:2 erst ein 167er-, dann ein 120er-Finish zum 3:1 in den Sätzen. Dann aber brach die Nummer zwölf der Welt dramatisch ein, verlor fünf Legs in Folge und gab die nächsten beiden Durchgänge ab. Satz sieben ging dann wieder mit 3:0 an "Barney", obwohl auch Taylor Chancen hatte. Im achten Durchgang ging es hin und her, bevor van Barneveld ein schwaches Entscheidungsleg von Taylor zum Break und damit zum Sieg nutzte.

Gary Anderson (2) - Dave Chisnall (7) 5:3

In einem Match mit zwei Rekorden besiegte Titelverteidiger Gary Anderson seinen englischen Kontrahenten Dave Chisnall in acht hart umkämpften Sätzen. "The Flying Scotsman" spielte einen 3-Dart-Average von 105,90, Chisnall war mit 104,63 nur wenig schlechter. Schon im ersten Satz warfen die beiden insgesamt neunmal die maximale Punktzahl von 180. Chisnall warf eine mehr, musste den Durchgang aber ebenso wie den zweiten mit 2:3 abgeben. "Chizzy" spielte jeweils beim 2:2 seine schwächsten Legs und schien dem Druck nicht gewachsen.

Dann aber bekam der Engländer seine Nervosität in den Griff und konnte Satz drei und vier gewinnen. Während Chisnall weiter eine 180 nach der anderen warf, aber immer wieder auch schwächere Aufnahmen hatte, punktete Anderson konstant auf hohem Niveau. Im siebten Satz führte Chisnall 2:0 und hatte vier Setdarts zum 4:3 in den Sätzen.

Aber wie schon zu Beginn der Partie zeigte er Nerven und verlor den Satz noch. Im achten Durchgang sah es dann nach einem 3:0 für Anderson aus, aber beim Stand von 2:0 vergab dieser drei Matchdarts. "Chizzy" glich zum 2:2 aus, verlor aber letztlich doch im Entscheidungsleg.

Am Ende setzte sich mit dem Titelverteidiger der Spieler durch, der seine Nerven besser im Griff hatte. Chisnall kann sich damit trösten, dass er mit 21 180ern den Allzeit-Rekord bei Weltmeisterschaften eingestellt hat. Anderson hat neben dem erneuten Einzug ins Halbfinale nun 16 Spiele hintereinander im Ally Pally in London gewonnen - ebenfalls ein Rekord.

Michael van Gerwen (1) - Daryl Gurney (24) 5:1

Michel van Gerwen setzte seinen Siegeszug gegen Daryl Gurney ohne größere Schwierigkeiten fort. "Mighty Mike" startete furios in die Partie, spielte zum Auftakt drei 12-Darter inklusive dem höchstmöglichen Finish von 170 zur 1:0-Satzführung. Im zweiten Satz hatte van Gerwen ein paar schwächere Aufnahmen und Gurney konnte zum 1:1 ausgleichen.

Danach riss der Niederländer aber wieder die Kontrolle an sich und ließ seinem nordirischen Kontrahenten keine Chance. Van Gerwen spielte einen Schnitt von 103,08 pro drei Darts und hatte eine Trefferquote von 41,46 Prozent auf die äußeren Ringe. Gurney hatte immer wieder seine Momente, schaffte es aber nicht, das Weltklasse-Niveau von van Gerwen dauerhaft mitzugehen. "Mighty Mike" trifft im Halbfinale nun auf seinen Landsmann Raymond van Barneveld (Liveticker am Sonntag um 22 Uhr bei SPIEGEL ONLINE).

James Wade (6) - Peter Wright (3) 3:5

Die Zuschauer im Ally Pally erlebten ein fantastisches Viertelfinale zwischen James Wade und Peter Wright. "Snakebite" war von Anfang an der konstantere Spieler, während Wade in wichtigen Momenten immer wieder die Doppelfelder im ersten Versuch traf. Die ersten vier Sätze gingen jeweils gegen den Spieler, der den Anwurf hatte, obwohl Wright auch in den beiden verlorenen Sätzen je zwei Setdarts hatte.

Zwischen Satz vier und sechs gewann Wright dann acht Legs in Folge, was ihm den Vorsprung einbrachte, den er letztlich ins Ziel rettete. Der Schotte ging mit 4:2 in Führung, bevor sein englischer Kontrahent im siebten Satz noch mal zulegte und auf 3:4 verkürzte. Im achten Durchgang brachte Wright dann 501 mit 13, 11 und 12 Darts auf null und ließ "The Machine" keine Chance. Mit einem Average von 104,79 untermauerte Snakebite erneut seine Titelambitionen. Im Halbfinale trifft er auf Landsmann Gary Anderson (Liveticker am Sonntag um 20.20 Uhr bei SPIEGEL ONLINE).