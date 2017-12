Halbfinal-Einzug bei der Darts-WM Anderson kann Taylor nicht stoppen

Noch ist nicht Schluss: Phil Taylor hat sein bisher stärkstes Spiel bei der Darts-WM gezeigt und mit Gary Anderson den bis dato nominell besten Gegner geschlagen. Der Altmeister gewann 5:3 gegen den Schotten, der vor allem in den Doppeln große Defizite zeigte. Taylor traf konstanter und steht nun im Halbfinale gegen Jamie Lewis.

Taylor starte stark in die Partie und gewann den ersten Satz mit einem Average von 107 Punkten. Auch der Ausgleich von Andersen im zweiten Satz beeindruckte den Altmeister wenig. Ohne Leg-Verlust sicherte er sich Satz drei und blieb auch im vierten nervenstark. 3:1 für Taylor. Anderson verpasste zu viele Doppel. Auch im fünften Satz konnte er Taylor kein Leg abnehmen. Der erhöhte auf 4:1.

Anderson, der in seiner Partie am Vortag mit Rückenschmerzen zu kämpfen hatte, schien fast geschlagen. Doch in den nächste zwei Sätzen steigerte er sich deutlich und kam noch mal auf 4:3 heran. Taylor behielt trotzdem die Nerven und nach einem spannenden achten Satz das bessere Ende für sich.