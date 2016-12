Darts-WM Van Barneveld schlägt Taylor und steht im Halbfinale

Es war ein Duell mit Spannung bis zum Schluss. Im ewigen Klassiker gegen Phil Taylor hat sich Raymond van Barneveld 5:3 durchgesetzt. Damit steht der Niederländer im Halbfinale der Darts-WM. Nach einem 1:3-Rückstand hatte Taylor zunächst ausgeglichen, am Ende verpasste der Brite aber doch das Weiterkommen.

Auch dem Top-Favoriten des Turniers gelang der Einzug in die nächste Runde: Michael van Gerwen besiegte den Nordiren Daryl Gurney mühelos 5:1. Der an Nummer eins gesetzte Niederländer bekommt es am Sonntag mit seinem Landsmann van Barneveld zu tun (22 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Zuvor hatten sich bereits Titelverteidiger Gary Anderson und Peter Wright für die Runde der letzten Vier qualifiziert. Anderson setzte sich in einem spannenden Duell 5:3 gegen den Engländer Dave Chisnall durch. Wright schlug James Wade ebenfalls 5:3. Die beiden Schotten treffen nun im Halbfinale (20.20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) aufeinander.