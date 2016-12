Fünfter Tag der Darts-WM Weltklasse-Partie in Runde eins

Joe Cullen (28) - Corey Cadby 3:1

Was für ein Spiel! Joe Cullen besiegte Corey Cadby 3:1 in London in einem Match, über das die Darts-Welt noch lange reden wird. Der Debütant und aktuelle Juniorenweltmeister Cadby hatte schon in der Vorrunde für Aufsehen gesorgt, als er gegen den chinesischen Qualifikanten Qiang Sun einen 3-Dart-Average von 102,48 spielte. Nie zuvor gab es in der Vorrunde einen Punkteschnitt von über 100 pro drei Darts. Nach diesem Spiel kam der eine oder andere ins Grübeln, der vorher über Cadbys kürzlich getätigte Aussage, dass er die Nummer eins der Welt werden will, noch geschmunzelt hatte.

Im Spiel gegen die Nummer 29 der Welt machte der 21-jährige Australier genau da weiter, wo er gegen Sun aufgehört hatte. Mit einem Unterschied: Sein Gegner konnte mithalten. Nach zwei gespielten Sätzen kratzen beide Akteure an einem Punkteschnitt von 110 pro Aufnahme. Cullen, der zuvor bei sechs WM-Teilnahmen immer in der ersten Runde ausgeschieden war, spielte das Match seines Lebens und gewann gegen Cadby nach 0:1-Rückstand in vier hochklassigen Sätzen noch 3:1. Mit einem Punkteschnitt von 100,88 ist Joe "Rockstar" Cullen nach Michael van Gerwen, Phil Taylor und Peter Wright der vierte Spieler bei dieser WM mit einem Average über 100 Punkten. Cadby kann sich vielleicht damit trösten, dass er nachhaltigen Eindruck in der Dartswelt hinterlassen hat.

Mervyn King (22) - Steve West 3:2

Eine Nervenschlacht lieferten sich Mervyn King und Steve West in ihrem Erstrundenduell. King war im ersten Satz völlig von der Rolle und gab diesen 0:3 ab. Im zweiten Durchgang konnte sich der Halbfinalist von 2009 zwar steigern, verlor ihn aber dennoch 2:3. Beim Stand von 1:2 im dritten Satz schaffte der Altmeister dann ein 136er-Finish, als West nach neun Darts auf 36 Rest bereit zum Beenden des Matches stand. Das fünfte Leg entschied King dann ebenfalls für sich, nachdem sein Kontrahent einen Matchdart auf Double 20 vergab. Satz vier ging glatt an King. Im Entscheidungssatz zeigten dann beide Spieler Nerven. West vergab beim 3:2 zwei weitere Matchdarts und musste sich am Ende 4:6 geschlagen geben. Mervyn King zeigte sich nach dem hart erkämpften Sieg emotional und hatte mit den Tränen zu kämpfen.

Adrian Lewis (5) - Magnus Caris 3:0

Adrian Lewis setzte sich zwar gegen Magnus Caris glatt durch, hatte aber während des gesamten Spiels mit seiner Trefferquote auf die Doppelfelder zu kämpfen. Da er zwischendurch auch noch schwach punktete, bekam der Schwede immer wieder Chancen, die er aber selten nutzte. Im zweiten Satz vergab Caris einen Setdart auf Double 20. In der nächsten Runde trifft Adrian Lewis auf Joe Cullen, da wird er sich steigern müssen.