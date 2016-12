Achter Tag der Darts-WM Starker Start für den "Maximiser"

Vincent van der Voort (Ranglistenplatz 20) - Max Hopp 1:3

Angefeuert von den vielen deutschen Fans im Ally Pally hat Max Hopp, Spitzname "Der Maximiser" seinen niederländischen Kontrahenten Vincent van der Voort besiegt. Wie vor zwei Jahren gegen Mervyn King konnte sich die Nummer 38 der Welt nach einer Klasseleistung gegen einen gesetzten Spieler durchsetzen. Van der Voort startete stark in die Partie und konnte den ersten Satz 3:1 für sich entscheiden. Der Deutsche ließ sich vom Satzverlust nicht beirren und legte in der Folge zu, während sein Gegenüber immer schwächer wurde. Der zweite Satz ging mit 3:0 an Hopp, der konstant punktete und sich auf die Doppelfelder treffsicher zeigte. Er dominierte die Partie nun klar und setzte sich am Ende mit einem Punkteschnitt von 94,59 pro drei Darts und einer Doppelquote von 58,82 Prozent durch.

Video Sport1

Im TV-Interview nach dem Spiel sagte der 20-Jährige, was ihm extra Motivation verliehen hatte, zum zweiten Mal in seiner Karriere in die 2. WM-Runde einzuziehen: Der Sohn seiner Lebensgefährtin könne wegen der Schulferien erst nach Weihnachten im Alexandria Palace dabei sein - bei einem frühen Ausscheiden hätte der Hopp dann gar nicht mehr zusehen können. So kann der Sohn nun aber mitfiebern, wenn Hopp am 28.12. auf den Belgier Kim Huybrechts trifft.

Dave Chisnall (7) - Rowby-John Rodriguez 3:2

Eine große Überraschung verpasste der junge Österreicher Rowby-John Rodriguez gegen die Nummer sieben der Welt. Der hochfavorisierte Chisnall fand lange nicht zu seinem Spiel und musste Satz eins und vier gegen den phasenweise stark spielenden "Little John" abgeben. Im entscheidenden fünften Durchgang zeigte "Chizzy" dann aber seine ganze Klasse. Er sicherte sich den Satz mit einem 3-Dart-Average von 122 Punkten und ließ Rodriguez keine Chance. Somit muss sich der Österreicher auch bei seiner dritten WM in der erste Runde geschlagen geben. Chisnall trifft am 27.12. in der 2. Runde auf seinen Landsmann Chris Dobey.

Jelle Klaasen (10) - Jeffrey de Graaf 3:1

Jelle "The Cobra" Klaasen setzte sich trotz Anfangsschwierigkeiten am Ende klar gegen seinen Landsmann de Graaf durch. Klaasen begann stark und sicherte sich den ersten Durchgang 3:2. Im zweiten Satz konnte die Nummer 70 der Welt dann aber zulegen und mit einem 3:0 in den Sätzen ausgleichen. Klaasen wirkte angeschlagen und baute spielerisch ab. Im dritten Satz ließ der WM-Debütant dann aber einige Chancen auf Double aus und brachte Klaasen so zurück ins Spiel. Die Nummer zehn der Welt wurde wieder stärker und gewann die nächsten beiden Sätze zum Sieg. Klaasen trifft in Runde zwei am 28.12. auf den Nordiren Brendan Dolan.

Kim Huybrechts (13) - James Wilson 3:0

Auf Max Hopp wartet nach Weihnachten ein ganz schwerer Gegner. Belgiens Nummer eins zeigte sich bei seinem ersten Auftritt in toller Verfassung und besiegte einen keinesfalls schlecht spielenden James Wilson klar 3:0. Nach ausgeglichenem Eröffnungssatz schaffte Huybrechts es in der Folge, in den entscheidenden Momenten sein bestes Dart zu spielen. Mit einer Doppelquote von 64,29 Prozent und einem Punkteschnitt von 98,66 zeigte "The Hurricane" eine absolute Topleistung.