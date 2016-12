TV-Kommentator Paulke "Darts-WM ist Konzentrationssport im Irrenhaus"

Zur Person imago Elmar Paulke, 46, ist Moderator und Kommentator beim Fernsehsender SPORT1 und berichtet dort seit mehr als zehn Jahren über Tennis und Darts. Mit der Popularität von Darts wuchs auch die Popularität Paulkes, der über den Sport bereits drei Bücher veröffentlicht hat.

SPIEGEL ONLINE: Herr Paulke, Sie haben kürzlich den absoluten Top-Favoriten der WM getroffen, den Weltranglistenersten Michael van Gerwen. Gewinnt er dieses Jahr den Titel?

Paulke: Vieles spricht dafür. Ich hatte nach dem Gespräch mit ihm den Eindruck, dass er aus der Achtelfinalniederlage gegen Raymond van Barneveld bei der letzten WM gelernt hat. Damals ist er noch kurz vor der WM in den Urlaub gefahren statt zu trainieren. Er dachte, dass die WM ein Selbstläufer wird. Diesen Fehler wird er nicht noch mal machen.

SPIEGEL ONLINE: Van Gerwen hat auch in diesem Jahr nahezu alle großen Turniere gewonnen. Wie kann man "Mighty Mike" überhaupt stoppen?

Paulke: Van Gerwen hat mir gesagt, dass er den Turniermodus, bei dem in Sätzen gespielt wird, liebt. Aber das glaube ich ihm nicht so ganz. Wenn er seine Legs runterspielen kann, ist er wirklich kaum schlagbar. Aber die lange Distanz im Satzmodus ist ganz klar eine Chance für seine Gegner.

SPIEGEL ONLINE: Was trauen Sie dem 16-fachen Weltmeister Phil Taylor zu?

Paulke: Grundsätzlich immer alles, auch den Titel. In der Szene wird seit längerer Zeit gemunkelt, es könnte Taylors letzte WM sein. Gut möglich, dass er nach einem Titelgewinn abtritt. Nach einer schwachen Saison 2015 hat Taylor sich dieses Jahr beeindruckend zurückgekämpft. Allerdings macht er unter Druck immer wieder Fehler, die man sich bei der Konkurrenz heutzutage einfach nicht mehr erlauben darf.

SPIEGEL ONLINE: Wer sind für Sie die Favoriten?

Paulke: Neben van Gerwen habe ich Peter Wright auf dem Zettel. Der stand ja 2014 schon im Finale, verlor dann aber gegen van Gerwen. Wright hat sich auch dieses Jahr wieder ein paar Prozent näher an die Weltspitze gespielt.

SPIEGEL ONLINE: Also wird es keinen Titel-Hattrick für Gary Anderson geben?

Paulke: Gary hat für mich noch keine WM-Form. Aber der Schotte weiß natürlich nach seinen beiden Titeln in den vergangenen beiden Jahren, wie solche wichtigen Spiele auf großen Bühnen funktionieren. Ich bewundere seine Ruhe und Gelassenheit. Er kann sich sicher in so ein Turnier reinsteigern. Das gilt übrigens auch für van Barneveld. Er hat ein unfassbar gutes Timing in großen Spielen, kann durchaus Weltmeister werden.

SPIEGEL ONLINE: Geht es nach den Leistungen auf der diesjährigen Tour, vermisse ich Mensur Suljovic in Ihrer Aufzählung.

Paulke: Mensur hat ein sensationelles Jahr gespielt. Alle - auch die ganz großen Spieler - haben Respekt vor dem Österreicher. Keiner möchte auf ihn treffen. Seine langsamen Würfe, seine mitunter krude Technik, diese unglaubliche Geduld - das kann jeden Gegner aus dem Konzept bringen. Weltmeister wird er aber nicht. Wenn Suljovic einen Lauf bekommt, ist das Halbfinale aber möglich.

SPIEGEL ONLINE: Welche Chancen haben die beiden deutschen Vertreter?

Paulke: Max Hopp hat mit dem Niederländer Vincent van der Voort einen schweren Gegner in der ersten Runde erwischt. Vincent hat zwar mächtig Respekt vor dem derzeit besten deutschen Spieler. Zurecht, denn Hopp kann auf höchstem Niveau spielen, leider ruft er das nur selten in wichtigen Begegnungen ab. Bei Qualifikant Dragutin Horvat kann ich das nicht genau sagen. Ich weiß aber, dass er total entspannt ist und sich absolut keinen Kopp macht. Er hat auf der Tour in Riesa ein tolles Turnier gespielt, aber der "Ally Pally" ist eine ganz andere Location.

SPIEGEL ONLINE: Was macht die Faszination des "Ally Pally" denn aus?

Paulke: Das ist einfach das Mekka für alle Darts-Fans. Auf der Bühne wird Konzentrationssport geboten, darunter tobt das Irrenhaus. Diese Atmosphäre ist einmalig.

WM-Topfavorit Michael van Gerwen

SPIEGEL ONLINE: Sie kommentieren seit 2005 die Darts-WM. Was ist Ihr Magic Moment?

Paulke: Das Finale 2007 zwischen Phil Taylor und Raymond van Barneveld. Spannender geht es kaum noch. Barney lag erst 0:3, dann 3:5 zurück - und gewann am Ende 7:6. Aber auch die 17 perfekten Darts von Michael van Gerwen im WM-Halbfinale 2013 gegen James Wade werde ich sicher nie vergessen.

SPIEGEL ONLINE: Millionen Menschen schauen mittlerweile die Darts-WM. Ist die Sportart im Mainstream angekommen?

Paulke: Der Verband PDC muss aufpassen, dass er den Sport nicht überinszeniert. Das ist ein schmaler Grat. Die Stärke des Darts war immer das Nischendasein. Wenn man das jetzt überjazzt, etwa durch zu hohe Preisgelder, wird das der Sportart schaden. Die Fans sehen sich da oben auf der Bühne stehen, das sind Leute wie sie. Nicht wie Ronaldo beim Fußball. Diese Identifikation muss bewahrt werden.

