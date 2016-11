Sieg gegen Kroatien Argentinien gewinnt Davis Cup

Argentinien hat erstmals den Davis Cup gewonnen. Vor dem Abschlusstag hatte die Mannschaft um Spitzenspieler Juan Martín Del Potro noch 1:2 gegen die Auswahl Kroatiens zurückgelegen. Dann drehten die Südamerikaner die Finalserie in Zagreb durch zwei Einzelsiege.

Dabei war es die Nummer 38 der Weltrangliste, Del Potro, die den Weg für Argentiniens Erfolg ebnete. In einem vier Stunden und 53 Minuten andauernden Match über fünf Sätze setzte sich Del Potro am Nachmittag 6:7, 2:6, 7:5, 6:4, 6:3 gegen Kroatiens Top-Spieler Marin Cilic durch.

Nach einem starken Auftakt von Cilic, dem in den ersten beiden Sätzen 23 Gewinnschläge und 18 Asse gelangen, verpasste es der Kroate den entscheidenden dritten Satz zu gewinnen und seinem Heimatland den zweiten Davis-Cup-Titel nach 2005 zu bescheren. Del Potro hingegen ließ sich auch von einer Fingerverletzung, die er sich im entscheidenden fünften Satz zugezogen hatte, nicht aufhalten und verwandelte seinen ersten Matchball.

Im entscheidenden Abschlusseinzel zwischen Federico Delbonis und Ivo Karlovic gab es am Abend einen deutlichen 6:3, 6:4, 6:2-Erfolg für Argentinien. Zuvor war es lediglich zwei Mannschaften seit Einführung der Weltgruppe im Jahr 1981 gelungen, eine Endspielserie nach einem 1:2-Rückstand noch zu drehen.

Das deutsche Davis-Cup-Team war bereits in der ersten Runde an Tschechien gescheitert. In der Relegation schaffte die Mannschaft von Bundestrainer Michael Kohlmann gegen Polen dann aber den Verbleib in der Weltgruppe. Dort spielt Deutschland im kommenden Jahr in der ersten Runde Anfang Februarin Frankfurt gegen Belgien.