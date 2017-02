Debakel im Davis Cup Deutschland muss nach Zverev-Pleite in die Relegation

Das deutsche Davis-Cup-Team muss zum dritten Mal in Folge gegen den Abstieg aus der Weltgruppe kämpfen. Alexander Zverev verlor sein Einzel gegen den Belgier Steve Darcis nach 2:59 Stunden 6:2, 4:6, 4:6, 6:7 (8:10). Deutschland liegt vor dem letzten Match chancenlos 1:3 in Rückstand.

Nach 2015 (Erstrunden-Aus gegen Frankreich) und 2016 (Erstrunden-Aus gegen Tschechien) wartet für die Auswahl des Deutschen Tennis Bunds erneut die Relegation. Auf wen das Team von Kapitän Michael Kohlmann trifft, wird noch ausgelost. Die Relegation findet vom 15. bis 17. September statt.

Alexander Zverev hatte nach seinem Auftaktsieg am Freitag gegen den Weltranglisten-143. Arthur De Greef am Samstag das Doppel mit seinem Bruder Mischa verloren. Das erste Brüderpaar in der deutschen Davis-Cup-Geschichte unterlag Ruben Bemelmans/Joris De Loore 3:6, 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 3:6. Zum Auftakt hatte Routinier Philipp Kohlschreiber gegen Darcis zu viele Chancen liegengelassen und ebenfalls in fünf Sätzen verloren.