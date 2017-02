Davis-Cup Deutschland gerät gegen Belgien in Rückstand

Das deutsche Davis-Cup-Team liegt in der Erstrundenpartie gegen Belgien in Frankfurt/Main in Rückstand. Philipp Kohlschreiber verlor das Auftakteinzel gegen den Weltranglisten-58. Steve Darcis nach 3:56 Stunden 4:6, 6:3, 6:2, 6:7 (2:7), 6:7 (5:7). Der 33-Jährige verspielte in den Sätzen vier und fünf jeweils ein Break Vorsprung und setzt damit Alexander Zverev unter Druck.

Die deutsche Nummer eins trifft im Anschluss auf Arthur De Greef (ATP-Nr. 143). Am Samstag (13 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) könnte er auch im Doppel mit seinem Bruder Mischa Zverev zum Einsatz kommen. Der ursprünglich nominierte Jan-Lennard Struff blieb wegen eines Infekts am Freitag im Hotel.

Kohlschreiber fehlt nach seinem Marathonmatch gegen Darcis wohl die Energie, um an allen drei Tagen zu spielen. Zudem präsentierte er sich weit entfernt von seiner Bestform. Vor 4300 Zuschauern haderte Kohlschreiber immer wieder mit sich selbst, schon im ersten Satz unterliefen ihm 23 vermeidbare Fehler, am Ende waren es 82. Darcis war erst nach der Absage des Melbourne-Viertelfinalisten David Goffin an die Spitzenposition der Belgier gerückt.