Fußverletzung Davis Cup ohne Kohlschreiber

Philipp Kohlschreiber hat seine Teilnahme am Davis-Cup-Relegationsduell der deutschen Mannschaft gegen Polen wegen einer anhaltenden Fußverletzung abgesagt. Das teilte der Deutsche Tennis Bund mit. Das Abstiegsduell findet am kommenden Wochenende in Berlin statt. Deutschland muss gewinnen, um in der Weltgruppe zu bleiben.

Laut DTB-Mannschaftsarzt Tim Kinatheder ist die Verletzung "noch nicht ausgeheilt". Deshalb sei "ein Start bei einer so wichtigen Davis-Cup-Begegnung und zwei Best-of-Five-Matches zu riskant für Philipp Kohlschreiber". Teamkapitän Michael Kohlmann nominierte für den Weltranglisten-30., der wegen der Blessur bereits die Olympischen Spiele aufgeben musste, den ohnehin als Trainingspartner vorgesehenen Daniel Masur nach. Zuvor hatte er Florian Mayer, Jan-Lennard Struff und Daniel Brands in die Mannschaft geholt.

Alexander Zverev hatte nach seinem Zweitrunden-Aus bei den US Open für die Partie gegen Polen bereits abgesagt, weil er zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht auf Sand spielen möchte. Auch Dustin Brown und Mischa Zverev stehen aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung.