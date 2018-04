Ausgleich im Davis Cup Zverev geht gegen Nadal unter

Rafael Nadal hat im Davis-Cup-Viertelfinale für Spanien gegen Deutschland zum 2:2 ausgeglichen. Der 31-Jährige gewann nach 2:16 Stunden gegen Alexander Zverev 6:1, 6:4, 6:4. Nadal präsentierte sich nach einer mehrwöchigen Verletzungspause im prestigeträchtigen Team-Wettbewerb erneut in einer starken Verfassung. Schon am Freitag hatte der zehnfache French-Open-Sieger Philipp Kohlschreiber keine Chance gelassen.

Vor allem im ersten Satz wirkte Zverev angesichts des hohen Tempos seines Gegners überfordert. Schon nach 35 Minuten verwandelte Nadal den ersten Satzball. Im zweiten Durchgang gelang es Zverev erstmals, dem besten Sandplatzspieler der Geschichte den Aufschlag abzunehmen - dennoch entschied Nadal den Satz nach 53 Minuten für sich. Deutschlands derzeit erfolgreichster Tennis-Spieler verlor im letzten Satz beim Stand von 1:1 sein Aufschlagspiel und war anschließend chancenlos. Nadal feierte den 24. Davis-Cup-Sieg in Serie. In die nun beginnende Sandplatzsaison in Europa geht der Weltranglistenerste erneut als absoluter Top-Favorit.

DPA Rafael Nadal

Nun ruhen die deutschen Hoffnungen nach dem dramatischen Doppelsieg am Samstag auf Kohlschreiber. Der Weltranglisten-34. trifft im abschließenden Einzel auf David Ferrer, der im Ranking einen Platz vor dem Deutschen geführt wird. Der ehemalige French-Open-Finalist hatte am Freitag deutlich gegen Zverev verloren.

Deutschland könnte erstmals seit 2007 wieder bis ins Halbfinale vorrücken. Damals unterlag das Team um Kohlschreiber, Philipp Petzschner und Benjamin Becker Russland 2:3.