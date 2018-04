In fünf Sätzen haben sich Jan-Lennard Struff und Tim Pütz 6:3, 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) und 7:5 gegen Feliciano und Marc López durchgesetzt. In der Stierkampfarena von Valencia begannen die Außenseiter aus Deutschland forsch und setzten die Spanier vor allem bei den Aufschlagsspielen von López, Doppel-Olympiasieger 2016 an der Seite von Rafael Nadal, immer wieder unter Druck. Pütz, Nummer 120 der Doppel-Weltrangliste, und Struff blieben somit auch in ihrem 21. Spiel ungeschlagen.

Nach vier Stunden und 40 Minuten verwandelte das deutsche Doppel seinen ersten Matchball zur 2:1-Führung. Nachdem am ersten Tag des Viertelfinals Alexander Zverev für Deutschland und Rafael Nadal für Spanien ihre Einzel gewonnen haben, kommt es am Sonntag ab 11 Uhr zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Spitzenspieler. Gelingt es Nadal, nach zehnwöchiger Verletzungspause gegen den Weltranglistenvierten zum 2:2 auszugleichen, fällt die Entscheidung im abschließenden Einzel, voraussichtlich zwischen Philipp Kohlschreiber und David Ferrer.

Sollte das DTB-Team die Runde der letzten Vier erreichen, wäre es die erste Halbfinal-Qualifikation einer deutschen Mannschaft seit dem Jahr 2007. Das Finale erreichte man letztmals vor 25 Jahren - 1993 gewannen die DTB-Spieler in Düsseldorf 4:1 gegen Australien.