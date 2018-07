"Die Golden State Warriors verpflichten DeMarcus Cousins."

Auch Stunden nach ihrer Veröffentlichung wirkt diese Nachricht surreal. Schon vor dem spektakulären Deal waren die Warriors das klar talentierteste Team der NBA gewesen, verfügten mit Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson und Draymond Green bereits über immense Qualität. Nun hat die Franchise noch einmal nachgelegt und mit Cousins einen Weltklasse-Center verpflichtet. Fans, Medien und Konkurrenz sind fassungslos - nicht zum ersten Mal.

Schon vor zwei Jahren erschütterten die Warriors die Liga, als sie ihrem Kern aus Curry, Thompson und Green über Nacht den besten Scorer der NBA, Forward Durant, an die Seite stellten. Das hatte zuvor niemand für möglich gehalten - und noch weniger, dass sich solch ein Coup wiederholen ließe.

Nun ist genau das passiert. Als hätten die Beatles Mick Jagger geholt. Und dann Elvis Presley.

Cousins, 2,11 Meter groß und 123 Kilo schwer, ist ein Phänomen. Er dribbelt, wirft und passt wie ein Flügelspieler, zugleich dominiert er mit seiner Masse die Zone und den Kampf um Rebounds. Vom Potenzial ist er zusammen mit Joel Embiid der beste Center der Liga.

Mit seinem Wechsel von den New Orleans Pelicans nach Golden State baut Cousins den Vorsprung der Franchise weiter aus. Schon vor seiner Verpflichtung mussten die Warriors nicht an ihre Leistungsgrenze gehen, um den NBA-Titel zu erringen. Nun hat das Team die vielleicht beste Startformation in der Geschichte der Liga: Curry, Thompson, Durant, Green, Cousins.

Cousins ist ein Schnäppchen

Eigentlich kann sich ein NBA-Team keine fünf Superstars leisten. Den Warriors ist es jedoch gelungen, trotz ihrer Klasse im vorgegebenen Gehaltsrahmen zu bleiben. Wie? Mit Ausnahme von Curry spielen alle Stars zu (verhältnismäßig) reduzierten Bezügen, vor allem Cousins: Der 27-Jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag über 5,6 Millionen US-Dollar. Viel Geld, aber kein Vergleich zu den 18 Millionen, die er zuvor in New Orleans verdiente.

Die Gehaltseinbußen des Star-Centers verdienen besondere Beachtung: Sie sind das sichtbarste Indiz der Schattenseiten dieses Deals.

Derart günstig zu haben war Cousins nur, weil er derzeit verletzt ist. Schwer verletzt. Nach einem Achillessehnenriss, zugezogen Anfang Februar, wird der Center frühestens im Dezember 2018 zurück auf dem Court erwartet, wobei niemand weiß in welcher Verfassung. Vor allem großgewachsene Spieler schafften es in der Vergangenheit kaum, nach einem Achillessehnenriss an ihre vorigen Leistungen anzuknüpfen.

Schwieriger Charakter

Offenbar hielt das andere Teams davon ab, die Gehaltsvorstellungen des Star-Centers zu erfüllen. Die Warriors wiederum konnten Cousins zwar kaum Geld, dafür aber unmittelbare Titelaussichten bieten. Und: Sie können es finanziell und spielerisch verkraften, sollte der 27-Jährige nicht mehr ganz der Alte werden.

Wesentlich schwerer träfe es die Warriors dagegen, sollten Cousins' zweifelhafter Charakter auch in Okaland für Unruhe sorgen. Der Ex-Pelican gilt nicht gerade als Musterprofi, die von ihm produzierten Negativschlagzeilen reichen von Barprügeleien über Fehden mit dem eigenen Trainer bis hin zu 13 Platzverweisen. Kritiker werfen Cousins außerdem Egoismus, Unbeherrschtheit und mangelnde Trainingseinstellung vor.

Für die Warriors könnte das zum Problem werden. Schon die vergangene Spielzeit war teamintern nicht reibungslos verlaufen, wie Power Forward David West nach Saisonende andeutete. Es sei "viel los" gewesen hinter den Kulissen, "die Leute wären geschockt, wenn das rauskäme". Cousins könnte derlei Schwierigkeiten verstärken.

Keine Dynastie mit Cousins

Umso mehr ist künftig Warriors-Coach Steve Kerr gefragt. An ihm ist es, Cousins gewinnbringend ins Teamgefüge zu integrieren, offensiv wie defensiv. Noch wichtiger: Er muss einem erfolgsverwöhnten Team, das in den vergangenen vier Jahren drei Meisterschaften gewann und nun noch besser ist, neuen Titelhunger einflößen. Eine anspruchsvolle Aufgabe.

Sollte es Kerr gelingen, seine Spieler auch nur in die Nähe ihres Topniveaus zu bringen, so wird Golden States dritter Titel in Folge nicht zu verhindern sein - ganz gleich, was in Houston, Los Angeles oder Boston passiert.

Trost spendet der Konkurrenz vor allem der Blick auf die Zukunft: Eine Dynastie aus fünf Topstars erscheint unrealistisch. Selbst ein Cousins, der nur ansatzweise sein Potential ausschöpft, wird im kommenden Sommer kaum zu halten sein und an anderer Stelle wieder in gewohnte Gehaltsphären aufsteigen. Allerdings sollte man nach den vergangenen Jahren nicht ausschließen, dass die Warriors im Fall eines Abschieds die nächste Überraschung aus dem Hut zaubern.