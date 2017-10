NBA-Star Schröder zu Festnahme wegen Körperverletzung "Jeder macht Fehler"

Der deutsche NBA-Spieler Dennis Schröder hat sich zu seiner Festnahme geäußert. Der 24-jährige Aufbauspieler der Atlanta Hawks, der am Freitagmorgen in einem Vorort von Atlanta festgenommen worden war, teilte in seiner ersten öffentlichen Stellungnahme seit dem Vorfall mit, dass er aus den Geschehnissen lernen will.

"Wir sind alle Menschen. Jeder macht Fehler", sagte Schröder dem "Atlanta Journal Constitution" am Sonntag. "Ich versuche daraus zu lernen und weiterhin das Vertrauen meiner Teamkollegen zu gewinnen".

Der Basketball-Profi sieht sich mit Vorwürfen der Körperverletzung konfrontiert. Laut Polizei des US-Bundesstaats Georgia war der 24-Jährige in Brookhaven festgenommen und später gegen Kaution freigelassen worden. Details über den Vorfall wurden nicht bekannt gegeben.

Der General Manager der Hawks, Travis Schlenk, sagte, er sei "enttäuscht, dass sich jemand in so eine Lage bringt. Es ist Teil des Reifungsprozesses." Hawks-Trainer Mike Budenholzer stellte sich vor seinen Point Guard: "Ich denke, es ist eine Gelegenheit für ihn zu lernen. Er wird weiter wachsen. Er hat alle Anlagen, ein Anführer in unserem Team zu werden."

Dennis Schröder hat in der vergangenen Saison 79 Spiele für die Atlanta Hawks bestritten und war dabei auf einen Punkteschnitt von 17,9 gekommen. Dazu kamen 6,3 Assists pro Partie. Es war seine erste Saison in der Startformation der Hawks. Mit der Nationalmannschaft kam er bei der EM bis ins Viertelfinale.