Schwergewichtsweltmeister Deontay Wilder Der spektakulärste Boxer, von dem Sie noch nie gehört haben

Wenn der ehemalige Schwergewichtsweltmeister Mike Tyson über Don King spricht, ist "Dieb" noch die freundlichste Bezeichnung, die er verwendet. "Menschlicher Abschaum", "der schlechteste Mensch auf der Welt" oder "Teufel in Menschengestalt" sind andere. In einem Dokumentarfilm sagte Tyson, "King würde seine Mutter für einen Dollar töten. Er ist rücksichtslos, bedauernswert, habgierig und kann niemanden lieben."

1998 verklagte der Boxer seinen früheren Promoter auf 100 Millionen Dollar Schadensersatz. Sechs Jahre später schlossen die beiden einen Vergleich über 14 Millionen Dollar. Tyson wirft King vor, ihn betrogen und bestohlen zu haben. Das mag stimmen. Was der Ex-Champion aber übersieht: Ohne King hätte es die zu stehlenden Millionen gar nicht gegeben.

Wie wichtig ein guter Promoter für die Bekanntheit und die Einnahmen eines Boxers ist, sieht man am Beispiel von Deontay Wilder. Der 33-jährige US-Amerikaner ist WBC-Weltmeister im Schwergewicht, hält also den Titel, durch den Tyson Ende der Achtzigerjahre zum Superstar und "baddest man on the planet" wurde. In der Nacht zu Sonntag (fünf Uhr deutscher Zeit, Übertragung auf DAZN) setzt Wilder den WM-Gürtel in Los Angeles gegen den Briten Tyson Fury aufs Spiel.

Bessere K.-o.-Quote als Mike Tyson

AFP Deontay Wilder mit Maske

Wilder erhält für den WM-Kampf eine Börse von vier Millionen US-Dollar. Ohne Frage eine stolze Summe - zumal durch Beteiligungen an Ticketverkäufen und TV-Einnahmen noch einige Millionen hinzukommen werden. Es ist der mit Abstand höchste Verdienst in Wilders zehn Jahre andauernder Karriere. Wirkt aber doch fast lächerlich im Vergleich zu den garantierten 30 Millionen Dollar, die Tyson vor mehr als 20 Jahren für sein Rematch gegen Evander Holyfield ausgezahlt bekam - ebenfalls noch zuzüglich Umsatzbeteiligungen. Und zu dem Zeitpunkt hatte Tyson seine besten Jahre längst hinter sich.

Insgesamt soll "Iron Mike" in seinen 58 Profikämpfen rund 700 Millionen Dollar verdient haben. Wilder hat bislang 40 Kämpfe bestritten und kommt auf nicht mal ein Zehntel dieser Summe. Dabei ist die Bilanz des amtierenden Weltmeisters nicht nur makellos, sondern sogar furchteinflößender als die des früheren Champions. Wilder hat all seine Kämpfe gewonnen, 39 davon vorzeitig - eine K.-o.-Quote von 98 Prozent. Tyson kam bei 50 Siegen, sechs Niederlagen und zwei später annullierten Kämpfen "nur" auf eine K.-o.-Quote von 76 Prozent.

Wilder ist also nicht nur erfolgreich, sondern kämpft auch spektakulär. Mit ungebremster Kraft prügelt er auf seine Gegner ein, schlägt und trifft sie dabei mit seinen langen Armen aus allen erdenklichen Winkeln. Man könnte sagen, sein Name ist Programm. Wilder kann man kaum kämpfen. Das hat nicht die Ästhetik von Tysons kurz gezogenen Aufwärtshake, aber es kracht und reißt die Menschen in den Arenen von den Sitzen.

"Es gibt einfach keine guten Promoter mehr"

Die Erfolge kommen nicht von ungefähr. Obwohl Wilder erst mit 20 Jahren mit dem Boxen begann, legte er eine beeindruckende Amateurkarriere hin, bevor er Profi wurde. Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking gewann er die Bronzemedaille, was ihm in Anlehnung an den "Brown Bomber" Joe Louis den Kampfnamen "Bronze Bomber" einbrachte. Tyson schaffte es zu seiner Amateurzeit nicht mal, sich für die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles zu qualifizieren.

AP Deontay Wilder (l.), Gegner Tyson Fury

Wäre die Vermarktung von Boxern eine exakte Wissenschaft, wäre Wilder vermutlich schon Milliardär. Doch zum Geldverdienen gehört in diesem Business mehr als K.-o.-Power und Kämpferherz. Es gibt Experten, die dem amtierenden Weltmeister vorwerfen, noch keinen überragenden Gegner besiegt zu haben. Aber Tysons "Opfer" Trevor Berbick, Tony Tucker, Frank Bruno oder Carl Williams waren auch keine Überboxer von Weltruf.

Der legendäre King weiß, was bei Wilder falsch läuft. "Es gibt einfach keine guten Promoter mehr", sagte er im SPIEGEL-Interview. "Als Promoter muss man sein wie Johannes der Täufer. Man muss herausschreien, dass jemand kommt, der größer ist als man selber. Jemand, dem ich es nicht wert bin, die Schuhe zu binden. Aber davon versteht heute niemand mehr etwas."

Tatsächlich ist es King bei Tyson gelungen, ihn größer und stärker zu reden, als er es war. Dieser Ruf hallt bis heute nach. Wilder hat nicht mal jemanden, der der Welt erklärt, wie gut er eigentlich ist. Zu Beginn seiner Karriere stand der "Bronze Bomber" bei Golden Boy Promotions unter Vertrag. Das Unternehmen des Ex-Weltmeisters Oscar de la Hoya war zu diesem Zeitpunkt zwar Marktführer, konzentrierte sich aber auf niedrigere Gewichtsklassen, in denen leichter Geld zu verdienen war.

Erst Fury, dann Joshua?

Das Schwergewicht hatte seinen Status als Königsklasse des Boxens in den USA eingebüßt, als die Klitschkos alle WM-Gürtel nach Europa geholt hatten. Entsprechend stiefmütterlich wurde Wilder behandelt. 2015, nachdem er Weltmeister geworden war, verließ er Golden Boy und heuerte bei Premier Boxing Championships (PBC) an.

PBC war von Al Haymon gegründet worden, einem umtriebigen Manager, der wie King in den Sechzigerjahren aus der Musikbranche kam und die Boxwelt revolutionieren wollte. Doch anders als King ist Haymon kein Lautsprecher, sondern scheut die Medien. Seine Boxer müssen das ausbaden.

Wilder ist trotz seiner brachialen Schlagkraft nur Fachleuten ein Begriff. Der Kampf gegen Fury könnte ein erster Schritt sein, das zu ändern. Noch mehr Bedeutung hätte eine Titelvereinigung gegen IBF-, WBA- und WBO-Weltmeister Anthony Joshua.

Sollte sich Wilder gegen beide Kontrahenten durchsetzen und zum unangefochtenen Champion krönen, wären ihm ein Platz in der Boxgeschichte und deutlich höhere Kampfbörsen sicher. Zumindest gegen Fury gilt er als Favorit. Wenn er den Kampf aber verlieren sollte, könnte Wilders Karriere beendet sein, bevor sie so richtig Fahrt aufgenommen hat.