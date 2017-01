Handball-Torhüter Wolff und Heinevetter "Morgen du"

1,98 Meter groß und 110 Kilogramm schwer ist Andreas Wolff und trotzdem so beweglich, dass die gegnerischen Spieler manchmal zu verzweifeln scheinen, wenn der deutsche Nationaltorwart mal wieder einen ihrer Würfe artistisch pariert hat. Wolff kann sein Bein so hoch strecken, dass die Fußspitze höher reicht als sein Kopf.

Beim lockeren 35:14-Sieg gegen Chile waren solche Verrenkungen nicht nötig, Wolff wehrte ohne große Mühe 53 Prozent aller Würfe auf sein Tor ab. Eine überragende Quote. Aber Wolff schaute nach seinen Paraden betont gelangweilt und zeigte kaum eine Regung während der Partie.

Der Grund: Wolff war sauer - und das sollte man ruhig sehen. In dem 25-Jährigen brodelte noch immer die Wut, dass Trainer Dagur Sigurdsson beim deutschen WM-Auftakt gegen Ungarn Silvio Heinevetter ins Tor gestellt hatte.

DPA Wolff (l.) und Heinevetter

Andreas Wolff wurde vor einem Jahr innerhalb von 14 Tagen zum Star, weil er auf dem Weg zum Gewinn der Europameisterschaft viele Bälle gehalten hat, die eigentlich nicht zu halten waren. Und weil er vor allem jede einzelne Parade mit einer Geste des Triumphes gefeiert hatte. Der Torwart des THW Kiel zählt zu den extrovertiertesten Spielern seiner Sportart. Normalerweise. Am Sonntag machte er mit seiner Körpersprache klar, dass ein Platz auf der Bank nicht seinem Selbstverständnis entspricht.

Der erste Gruppengegner Ungarn gehört neben Kroatien zu den härtesten Rivalen in der Vorrunde und es sind Partien wie diese, aus denen Torwarte Motivation ziehen. Nationaltrainer Sigurdsson weiß das nur zu gut. Weil er zwei Torhüter in seinem Kader hat, deren Klasse und aktuelle Form hervorragend ist, entschied er sich zum Auftakt für Heinevetter, um den Fokus beider Schlussleute zusätzlich zu schärfen.

Heinevetter wurde durch die Nominierung gepuscht, weil er den Lohn der starken Leistungen der zurückliegende Monate erhielt. Wolff wurde angestachelt, weil er zumindest für den Moment den Status als Nummer eins verlor.

Gegen Chile zeigte sich, dass die Maßnahme funktionierte. Darüber reden wollte Sigurdsson nicht. Das war schon in den vergangenen Tagen so. "Ich entscheide situativ, wer im Tor anfängt. Da ist auch ein bisschen Bauchgefühl mit dabei", versucht der Isländer, das Thema der beiden exzentrischen Schlussmänner klein zu halten. "Für mich gibt es bei der Position im Tor keinen Unterschied zu den Feldspielern", sagte der Bundestrainer. Sigurdsson weiß aber, dass es für Torhüter - speziell beim Ehrgeiz von Wolff und Heinevetter - einen gewaltigen Unterschied macht, wer zu Beginn des Spiels auf dem Spielfeld steht.

Ähnlich wortkarg wie nach außen kommuniziert Sigurdsson auch mit seinen Spielern. Am Vortag der WM-Eröffnung hatte er Heinevetter mit zwei Worten in Kenntnis seines Einsatzes gesetzt: "Morgen du." Wolff hatte er "ungefähr fünf Minuten vor dem Anpfiff" informiert, dass er gegen die Südamerikaner beginnen würde. Damit stachelt er den Konkurrenzkampf an.

Heinevetter und Wolff sind Rivalen, die aber im Sinne des Teamerfolges so gut wie nötig miteinander arbeiten. Sie trainieren harmonisch gemeinsam, unterhalten sich in den Unterbrechungen. Aber ihre größte Gemeinsamkeit ist nun mal die Sucht nach Erfolg - und dem Startplatz im Tor. Dass sie keine besten Freunde sind, verriet Wolff vor ein paar Tagen indirekt. Angesprochen auf die Unterschiede zwischen Heinevetter und Carsten Lichtlein, der sich beim EM-Triumph vor einem Jahr mit Wolff im Tor abgewechselt hatte, sagte der Kieler: "Carsten ist ein großartiger Mensch und Freund. Er fehlt der ganzen Mannschaft ein bisschen als Charakter."

Erfolg kann aber auch das aktuelle Duo haben. Bei den Olympischen Spielen haben sie bereits gemeinsam die Bronzemedaille gewonnen, und bei der Weltmeisterschaft in Frankreich sind die Ziele nicht geringer geworden: "Ich bin hier, um den Titel zu gewinnen", sagte Wolff. Dann wird er sicher auch wieder jubeln.